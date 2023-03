Agfa-Gevaert investeert 50 miljoen euro in nieuwe fabriek in Mortsel

Antwerpen

03 februari, 2023

Door Filip Spoelders



MORTSEL – Tijdens een bezoek vorige week van Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) en burgemeester van Mortsel Erik Broeckx (N-VA) aan Agfa-Gevaert gaf CEO Pascal Juéry een blik op de toekomst van het bedrijf. Door de digitale en groene innovatie lijkt die toekomst een verhaal van groei te worden.



Agfa-Gevaert won in oktober de essenscia Innovation Award 2022 voor zijn membraantechnologie bij de productie van groene waterstof. Aangezien de Port of Antwerp-Bruges een leidende rol wil spelen in waterstof nam De Ridder het initiatief om voor de eerste maal op bezoek te gaan bij het Mortselse bedrijf.



Tijdens het bezoek gaf CEO Juéry aan dat zijn onderneming zich in volle transformatie bevindt. “De productie van films en toepassingen voor radiologie vormen nog steeds onze grootste inkomsten, maar we willen een leider in innovatie blijven”, zei hij.



Naast het moderniseren van de processen binnen het bedrijf zet het in op drie jonge takken. “Dit zijn Healthcare IT, waarbij ziekenhuizen onze digitale toepassingen gebruiken voor het maken van afspraken tot radiologie, digitaal printen en milieu en energie.”



Wereldtop



Met dit laatste staat Agfa-Gevaert momenteel aan de wereldtop met zijn membraantechnologie. Het dankt dit aan de ontwikkeling van zijn product Zirfon voor de productie van groene waterstof. “Bij groene waterstof wordt water gescheiden in zuurstof- en waterstofgas. Dit gebeurt in een elektrochemische cel met hernieuwbare energie. Tijdens dit proces moeten beide gassen gescheiden worden. Wanneer ze bij elkaar komen, ontstaat er een ontploffing. Ons membraan zorgt hiervoor, terwijl het tot viermaal productiever is dan andere membranen. Ook de levensduur van ons product is veel langer. Dit leidt tot een veel interessantere kost voor de productie van waterstof”, legt Marc Van Damme van Agfa uit.



Na de Europese markt wil Agfa met dit membraan de VS en andere markten aanboren. “De waterstofproductie zal stijgen en in iedere elektrochemische cel moet een Mortsels membraan zitten”, zegt Juéry.

Agfa Mortsel voorstelling Zirfon membraan waterstofMembraan dat waterstof produceert

Agfa Mortsel voorstelling Zirfon membraan waterstof. © Filip Spoelders



Honderd bijkomende banen



Veel klanten in deze sector zijn reeds overtuigd, want de productiecapaciteit van Zirfon in Mortsel zal flink opgeschroefd worden. “Momenteel kunnen we Zirfon produceren voor drie gigawatt aan elektrolyse, maar over twee jaar zal dit niet meer voldoende zijn om aan de vraag te voldoen. Daarom gaan we tegen de zomer van 2025 een bestaande productiehal ombouwen om een hoeveelheid aan membranen te maken die goed is voor twintig gigawatt aan elektrolyse. Deze omvorming zal rechtstreeks voor honderd bijkomende banen in Mortsel zorgen”, blikt Van Damme vooruit.



Agfa wil verder innoveren en investeren in toepassingen voor groene energie. Dit betekent dat het op zijn terrein aan de Septestraat zelf meer duurzame ingrepen gaat uitvoeren om op termijn energieneutraal te zijn. Zo komen er onder andere extra zonnepanelen, worden warmtepompen geïnstalleerd en zullen oude gebouwen hergebruikt worden om nieuwe technologieën te vervaardigen.



50 miljoen euro



“Dit zorgt ervoor dat we stevig in ons filiaal in Mortsel gaan investeren, namelijk 50 miljoen euro. Voor het eerst in zeventien jaar zullen hier ook weer meer werkuren worden gepresteerd”, besluit de CEO.



Havenschepen De Ridder was onder de indruk. “Het is knap dat een bedrijf dat 150 jaar actief is zo innovatief voor de dag komt. Deze Vlaamse en Mortselse ontwikkeling zit nu in het hart van de waterstofproductie. De uitdaging in de productie van waterstof is de rendabiliteit vanwege het omzetten. Met dit membraan kan viermaal zoveel geproduceerd worden met dezelfde machines. Dit is een gamechanger”, aldus De Ridder.