Chinese techmiljardair Jack Ma zal zijn controle over fintechgigant Ant opgevenVolgens berichtgeving van de Wall Street Journal zal de Chinese techmagnaat Jack Ma zijn controle over fintechbedrijf Ant Financial opgeven. Dat maakt deel uit van zijn poging om afstand te doen van moederonderneming Alibaba Group, nadat de Chinese overheid al meer dan een jaar lang druk zet op de miljardair.Ant Financial is een gigantisch bedrijf: het baat onder andere het Alipay-betalingsnetwerk uit, dat maar liefst een miljard gebruikers kent. Ook beheerde het een investeringsplatform dat ooit ‘s werelds grootste geldmarktfonds bezat. Als het bedrijf naar de beurs was getrokken, zou het naar schatting zo’n 300 miljard dollar waard zijn geworden.Dat is exact wat het in november 2020 probeerde te doen. Ant Financial beloofde ‘s werelds grootste openbare notering te worden. Toen stak de Chinese overheid daar een stokje voor: de regering van Xi Jinping wilde bijzonder hard optreden tegen de machtige techsector, een onderdeel van zijn plan om een “gedeelde welvaart” te installeren in China.Sindsdien wordt Ant gedwongen om te herstructureren. Het is de bedoeling dat het bedrijf een financiële holding wordt die door de centrale bank van China wordt gereguleerd. Daarbij werd Ma zelf het doelwit van een overheidscampagne, die als doel had zijn invloed en macht te verkleinen. In de Chinese media werd de zakenmagnaat toen met de grond gelijk gemaakt.50,52 procent van de aandelenHoewel Ma intussen geen uitvoerende rol meer heeft bij Ant en zelfs geen lid is van de raad van bestuur, blijft hij een schaduw werpen over de onderneming. Ma zou indirect 50,52 procent van de aandelen bezitten, waardoor hij de facto nog altijd de spilfiguur van Ant is. Nu hij besloten heeft die machtige positie op te geven, is het enkel nog de vraag hoe hij dat zal doen.Volgens de berichtgeving van Wall Street Journal zou hij een deel van zijn stemrecht kunnen overdragen naar andere Ant-topmensen, zoals CEO Eric Jing. Daardoor zouden zij collectief de controle over het bedrijf krijgen, waarna de transitie naar een financiële holding kan worden vervolledigd.Hoewel wetgevers niet per se eisten dat Ma zijn controle zou opgeven, zouden zij wel hun zegen hebben gegeven voor zijn beslissing.Peking moet Ma nietMa is al langer bezig zichzelf te distantiëren van het zakenimperium dat hij in 1999 oprichtte. Dat begon al in 2013, toen hij de positie van CEO bij Alibaba opgaf. Daarna nam hij in 2019 ontslag als voorzitter van Alibaba’s raad van bestuur.De zakenman kwam het jaar erop echter in de problemen, toen hij een speech gaf waarin hij financiële wetgevers en de Chinese bankensector bekritiseerde. Dat was niet naar de zinnen van Xi Jinpings regering, die kort erna de beursgang van Ant Group tegenhield.Ma zelf verdween erna voor een periode van drie maanden uit het openbare leven. Toen wist (bijna) niemand wat er aan de hand was, waardoor sommige mensen dachten dat de miljardair gearresteerd was, of zelfs was gedood. Uiteindelijk bleek de techmiljardair gezond en wel te zijn. Door nu afstand te nemen van Ant Group, probeert hij ongetwijfeld om dat zo te houden.Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat Chinese miljardairs de cel invliegen nadat zij uit Pekings gratie vallen.