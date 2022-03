ik heb voor mij zelf proberen te schetsen wat er nu gebeurd in Oekraine: 'n zeker houvast voor mijn verwachtingen t.a.v. de toekomst

en dat te plaatsen in de rij van actuele geschiedenis

Ik probeer daarbij NIET alles hier te schrijven want dan wordt het 'n boek:

de lezer wil ik zeggen dat ik dus verre van volledig ben.

En ook steeds waren de omgevingsfactoren anders



in de actuele geschiedenis van Europa worden 2 wereld-oorlogen beschreven:

===============================================================================================



2008-2022...........: WO 3 ,...............................

Ja 1908,

Ja ,want de agressor strarte in de Kaukasus in 2008(Georgie,Grozny en omgeving met oorlogshandelingen)

Jan,want de agressor begon al met veroveren van De Krim in 2015(zoiets als Hitler ook in het voortraject deed met Polen en delen van Tjechie.)



Ook de aktiviteiten in Oost Oekraine zijn dan al hele tijd aan de gang en worden "getolereerd"

Al wel zeker 84 mnd is de agressor bezig 'n troepenmacht te konsentreren tegen en in Oost -Oekraine: maar ook daartegen wordt niet gewapend opgetreden

'n MH17 werd door BUK raket de lucht uitgeschoten in 2015,reeds.

Nu in 2022 is de agressor bezig om zich te "nestelen"in de Oekraine



Er komt vanuit Oekraine wel heftige tegenstand tegen de agressor. waarbij ook hulp vanuit het Vrije Westen wordt gestuurd

Er vluchten tot nu toe al 2.5 miljoen Oekrainers naar o.a.West Europa en Midden/Oost Europa

In media lees/hoor ik het woord Kernraketten. Maar mijn inschatting is dat Poetin Tsjernobyl

( het besmette gebied ligt trouwens voor 80% in Bela Russia) en andere kernenergie centrales zal proberen

te beschadigen(gevolgen voor ernstige luchtverontreiningen?)



Hoe nu verder? Ik schiet ook maar even van mij af:):)

mss nog in 2022 'n wapenstilstand ?

'n 12-jarige wapenstilstand( Vrede van.........Plaats nog niet bekend)



ja, wss 12 jaren. Om de agressor weer de tijd te geven om zijn wonden te likken etc.

En het Land Oekraine weer op te bouwen (álá Duitsland/west EU na 1945 ?)

Maar ook om de miljoenen vluchtelingen weer 'n plek te geven.

Maar ook na die 12 jaren zal er nog mss geen "vrede "zijn tussen Rusland en Oekraine. En het Vrije Westen.



Tot slot: Ik ben verrast door de huidige gedrag van de vele westerse,wereldwijd opererende internationals: die trekken zich terug uit Rusland.

Maar mss is Poetin ook wel er door verrast ?? Want dat leidt tot langdurige isolatie: en dat Rusland gaat niet in de koude kleren zitten.

Verder denk ik niet dat de Internationals snel zullen besluiten tot het snel weer opstarten van hun aktiviteiten in Rusland/Belarussia.

(trouwens Rusland wil ze nu nationaliseren) maar vergeet dat vele moderne technieken in Rusland uit het Westen komen !

( al snel ontstaat er gebrek aan onderdelen ?)

Volgens berichten gaat Rusland terug naar de vorige eeuw

Er zijn deze week 2 uitspraken bijven hangen bij mij:

1 Jeroen van De Veer: hoe is het mogelijk dat Poetin zo van karakter kan veranderd.

2.Derk Sauer: Poetin leeft al 2,5 jaar in volledig isolement: angst voor het Virus.

Én 'n artikel /mening van Erdogan Turkije dd 5-3-2022,dat ik hieronder heb geplaatst