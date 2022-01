Aandeel D'IETEREN GROUP BRU:DIE.BL, BE0974259880

06:18D'Ieteren: Brusselse én mondiale primusDat D'Ieteren over beursjaar 2021 dé Brusselse beursprimus was, moeten we u niet meer vertellen.Maar frappant: de holding van de gelijknamige Brusselse familie is ook de best renderende investeringsmaatschappij ter wereld, leert onderzoek van collega Serge Mampaey. U leest hier meer.Vier Belgen bij best presterende holdings ter wereldHet boomende Belron, met merken als Carglass, is goed voor 71 procent van de portefeuille van D'Ieteren. ©BELGAIMAGESERGE MAMPAEY04 januari 2022 16:40De top tien van best presterende holdings in 2021 kleurt opvallend Belgisch. Met D’Ieteren, Floridienne, Brederode en Sofina bezet de Brusselse beurs vier plaatsen in de topperslijst.Nooit eerder prijkten zoveel Belgische namen bovenaan in de internationale ranglijst van gediversifieerde holdings die De Tijd elk jaar berekent. D’Ieteren kaapt de gouden medaille weg met een rendement van 155 procent, inclusief het dividend. De investeringsmaatschappij gecontroleerd door de familie D’Ieteren genoot in de eerste plaats van de ontdekking van de autobeglazingsdochter Belron door internationale investeerders. Medeaandeelhouder Clayton, Dubillier & Rice verkocht een groot pakket Belron-aandelen aan BlackRock, de grootste belegger ter wereld, en enkele partners, wat Belron op 21 miljard euro waardeerde. Belron, het bedrijf boven Carglass, is tegen die prijs goed voor 71 procent van de intrinsieke waarde van D’Ieteren.De korting van D'Ieteren is gezakt van een excessieve 40 naar 25 procent.Daarnaast spendeerde de Brusselse holding 1,2 miljard euro aan 40 procent van de aandelen in TVH Parts, de wereldleider in onderdelen voor heftrucks. Daardoor zette de holding eindelijk haar niet renderende cashberg aan het werk en verlaagde ze het herinvesteringsrisico. De korting van 40 procent waartegen D’Ieteren het jaar begon, was bovendien overdreven hoog. De discount is gezakt tot 25 procent, maar de meeste analisten vinden het aandeel nog koopwaardig. De familie kocht de voorbije maanden volop aandelen bij.FloridienneFloridienne haalt voor het tweede jaar op rij de top tien. Beleggers kunnen de steile opgang van dochter Biobest smaken, het wereldwijde nummer twee in de bestuiving en bescherming van gewassen met bijen en andere insecten. Bovendien groeit de batterijrecycleerder SNAM als kool. Die vond een partner om een nieuwe fabriek te bouwen om de stijging van batterijen van elektrische auto’s te verwerken. Als ‘groen aandeel’ bij uitstek is de holding van CEO Gaëtan Waucquez gegeerd bij duurzame beleggers.De holding Sofina is de grootste genoteerde participatie van Brederode.Brederode genoot van de boom in private equity. Niet-genoteerde bedrijven maken twee derde van de portefeuille uit. Ook in genoteerde aandelen kiest Brederode voor toppers. Het grootste genoteerde bedrijf, goed voor 4,8 procent van de portefeuille, is de holding Sofina die zelf voor de tweede keer op rij in de toplijst belandt. Bij Sofina tekent private equity voor bijna driekwart van de portefeuille. Het vehikel van de familie Boël noteert 27 procent boven zijn intrinsieke waarde, maar door de focus op innovatieve bedrijven en het sterke trackrecord blijven beleggers het aandeel bij elke zeldzame dip oppikken.Het Zweedse EQTEQT kaapt in de ranglijst zilver weg. EQT is de private-equitytak van Investor van de familie Wallenberg. Die holding haalt de top 10 net niet.Digimunten en blockchainEen nieuwkomer op nummer drie is Galaxy Digital HoldingsBRPHF. De Canadese investeringsmaatschappij werd opgericht door voormalig hedgefondsmanager, blockchainveteraan en professioneel worstelaar Mike Novogratz. Ze belegt uitsluitend in digimunten en bedrijven actief in de blockchainwereld. Novogratz was al voor de financiële crisis in 2008 miljardair, verloor toen zijn fortuin, maar pronkt intussen weer in het Forbes-miljardairslijstje.De techholding is een uitzondering, want vooral de investeerders in de traditionele industrie deden goede zaken. De forse opleving van de economie en de dreiging van hogere rentevoeten door de oplopende inflatie lieten waardeaandelen uitblinken. Daar profiteerden de Zweedse holdings Latour, van de miljardair Gustaf Douglas, en Indutrade, van de familie Lundberg, van. Ook energieholdings als Otter Tail, Bonheur en Aker scoorden sterk door de oplopende energieprijzen.De vloek van PekingDe grote verliezers zijn de holdings die hun portefeuille doorspekken met Aziatische big tech. De strengere regels en winstbeperkingen die Peking uitvaardigde voor de Chinese techbedrijven hielden lelijk huis bij het Japanse Softbank, en bij Naspers en Prosus waar de Chinese internetreus Tencent de hoofdbrok uitmaakt.De luxewoningen van de Congo-holding in Kinshasa kampten begin 2021 met beperkte leegstand wegens corona, maar zitten weer vol.Bij de Belgen presteerden Texaf (+3%) ondermaats. De luxewoningen van de Congo-holding in Kinshasa kampten begin 2021 met beperkte leegstand wegens corona, maar zitten weer vol. Congo blijft echter een 'hoog risico'. Texaf maakt gewag van stijgende juridische en veiligheidskosten voor de bescherming van zijn eigendommen. Bois Sauvage maakte een slechte beurt door zijn belang in de schuimrubberfabrikant Recticel goedkoop van de hand te doen, terwijl de materialengroep Umicore klappen kreeg.Met de 82 holdings die in aanmerking kwamen voor onze lijst haalde u een gemiddeld rendement van 30 procent, omgerekend naar euro en inclusief dividenden. Dat is beter dan de 25 procent die de Europese Stoxx600 opleverde. De MSCI World deed het met een spurt van 31 procent iets beter, maar bijna een derde daarvan is te danken aan de hausse van andere munten tegenover de euro. Het bewijst dat gediversifieerde holdings met een lange staat van dienst een stek verdienen in elke langetermijnportefeuille.