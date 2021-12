Ik kwam deze toevallig op het spoor door artikel met 5 aanraders van analist van maart 2021... www.tijd.be/markten-live/fondsen/port... Ik was op zoek naar info over ander bedrijf maar kreeg dus ook exasol onder ogen... dit is de gecopieerde info uit het artikelExasol | Data-analyseExasol neemt wereldwijd een technologisch leidende rol in op het gebied van data-analyse. Databronnen worden steeds groter en er is een groeiende behoefte om meer, beter en sneller te kunnen modelleren en voorspellen. De markt van data-analyse staat aan het begin van een sterke groei. De onderneming heeft200 klanten, waaronder Adidas en Zalando, en heeft onlangs geld opgehaald om haar groei te financieren. Exasol genereert hoge brutomarges. Met de verwachte toename van het aantal klanten en dataconsumptie ligt een mooie toekomst in het verschiet.Werd toen aangeraden als het aan 25 euro stond en gisterenmorgen stond dit aan 7,1 euro. (en heeft onder 6 euro gestaan)Dit bedrijf is in mei 2020 op de beurs gekomen met een IPO aan 9,5 euro. Omdat er extra cash nodig was (en de het aandeel hoog stond) werden er in december 2020 nieuwe aandelen uitgegeven aan 19,5 euro (2,2M aandelen wat neerkwam op 43,3 miljoen).Alles wat ik onder ogen kreeg over dit bedrijf, kwam me positief over.Wordt veel in 1 adem genoemd met Snowflake ( met veel grotere marketcap...) en bedrijven als SAP, IBM, Sas, Oracle, Qlik, AMazon web services als het over 'in memory analytics' gaatAlle analisten hebben veel hogere koersdoelen dan huidig niveau (x2/x3)Er zijn eind nov en in december insider aankopen geweestEr werd een Head of Investor Relations aangenomen die begin januari startNu is er nog voldoende cash om nog tijd verlies te draaienHet bedrijf heeft al heel grote klanten, zoals Adidas, Badoo, OTT, Revolut,Booming sector van grote data-analyseTechnisch ziet de grafiek er volgens mij zelfs (want ken daar niets van) heel goed uit;Bedrijfsleiding is al geruime tijd in het bedrijfHet bedrijf heeft eerst voor een groeistrategie gekozen en is dus continu volk aan het aannemen voor andere markten (waarvoor dus centen nodig zijn), maar het product dat ze aanbieden wordt dan ook overal geprezen...Natuurlijk is het klein bedrijf en maakt het nog verlies, maar dit moet toch omhoog schieten of overgenomen worden....?Of wat zie ik over het hoofd?