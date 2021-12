Wat is de decembermaand zonder de Belegger.nl Kooplijsten? Ook dit jaar laten we die niet aan u voorbij gaan. Het recept is bekend: experts geven hun drie favoriete aandelen voor het aankomende jaar door. Technisch analist Nico Bakker bijt vandaag het spits af.



"Net als vorig jaar kies ik drie fondsen die voor de langere termijn goed trenderen. Dat houdt in dat ze een mooi proces van hogere toppen en hogere bodems laten zien. En ook belangrijk: de risk/reward-verhouding van alle drie de namen is gunstig; de verliesruimte beperkt is en het winstpotentieel is twee keer zo groot."



Alfen



De eerste kandidaat is Alfen. "De laadpaalfabrikant heeft nog niet zo’n lange historie op de beurs, maar charttechnisch is wel duidelijk dat het aandeel dit jaar is opgestoomd tot 100 euro, waarna een lichte correctie kwam en Alfen terugviel naar de range 80 tot 85 euro."



"Opnieuw wordt de trend vervolgd en wordt een aanval op de 103, 104 euro gedaan. Mocht de koers onder de 80 euro uitkomen, dan komt er een serieuze correctie en dat wil je niet meemaken, dan moet je wegwezen. Maar daarboven is er veel opwaarts potentieel. Er is maar een kleine ruimte aan de onderkant en veel ruimte aan de bovenkant."



Aperam



Staalreus Aperam heeft natuurlijk een langere beurshistorie. "Dit jaar is het aandeel opgestoomd van 35 naar 55 euro. In de afgelopen vier maanden hebben we een niet meer dan normale correctie gezien terug naar de 42, 43 euro. Onder de 40 zou ik geen positie meer nemen."



"Binnen de langeretermijntrend zullen we nieuwe, hogere bodems gaan zien en is de kans reëel dat we doortrekken naar 55 euro. Er is best een kans dat ook die top nog geslecht wordt, maar dat is van latere 'zorg'. Het gaat erom dat de correctie die is ingezet, opdroogt, en dat de bulls zich klaarmaken voor een beweging terug naar de 55 euro."



Boskalis



Het beeld van baggeraar Boskalis lijkt op dat van Aperam, aldus Bakker. "Ook Boskalis is een trenderend fonds. In februari van dit jaar is er een uitbraak geweest en is de dalende trend verlaten. Een eerste opleving zagen we naar krap 30, en toen een logische correctie naar 24 euro."



"Alle indicatoren geven aan dat er gesteund wordt, en dat betekent instapkansen voor langetermijnbeleggers: zij hebben rustig afgewacht tot die 24 op de borden stond, en zij liften mee tot 30 euro. Ik zou er een tweetrapsraket van maken. Eerst meeliften tot 30 en boven de 30 posities verdubbelen en op naar de 40 euro."



Vandaag de beurt aan Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Van welke drie aandelen verwacht zij mooie prestaties aankomend jaar?



"Wat betreft mijn tips van vorig jaar - Boskalis, Prosus en Nvidia - kan ik zeggen dat wij bij Fintessa al in de zomer afscheid hebben genomen van Prosus. Door het grote belang in Tencent werd het steeds meer een speelbal van de nukken en grillen van de Chinese overheid. In Boskalis houden wij vertrouwen en Nvidia is op alle vlakken actief waar je als bedrijf moet zijn", aldus de expert.



Voor het nieuwe jaar tipt zij de volgende bedrijven:



Volkswagen



"De opmars van de elektrische auto gaat ook door. Volkswagen is - zeker in Europa - op dat gebied een geduchte concurrent aan het worden van Tesla. Volkswagen is in tegensteling tot Tesla echter nog redelijk gewaardeerd. Er is nog wel enig herstel mogelijk na de koersval van de afgelopen maanden."



"Volkswagen kan bovendien in een autoland als Duitsland op de nodige steun van de staat rekenen. De Duitse economie leunt sterk op de automobielindustrie. Het slagen van de energietransitie is van belang, zeker van de nieuwe regering die 'groen' hoog in het vaandeel heeft staan. China viel sterk terug dit jaar, maar daar is nu speciaal een directeur voor aangesteld om daar marktaandeel terug te winnen."



"VW gaat fors investeren in elektrisch, niet alleen in auto’s maar ook in accu’s en kan de concurrentie aan met Tesla, ook nu Tesla naar Duitsland komt en efficiënter produceert. Kwaliteit telt namelijk ook. De problemen tussen topman Diess en de ondernemingsraad lijken opgelost. Met een koerswinstverhouding van 5 voor volgend jaar en een dividendrendement van 4,5% kun je je volgens mij geen buil vallen aan dit aandeel."



ABB



Tweede op de lijst is de Zweeds-Zwitserse automatiseringsspecialist ABB. Hafkamp: "Volgend jaar zal de trend reshoring in alle hevigheid losbarsten. Steeds meer producenten hebben tijdens de pandemie meegemaakt dat het hebben van een productielocatie ver weg (vanwege de lage lonen) niet ideaal is. Daarom halen ze de productie (van onder andere voeding, chips, accu’s) terug naar 'huis'. Dit houdt in dat er veel nieuwe fabrieken gebouwd/gerenoveerd zullen worden die volledig moeten voldoen aan de ESG-normen van tegenwoordig. Dit betekent robotisering, verduurzaming, automatisering etc. ABB is een van de aangewezen partners hiervoor."



"Daarnaast koopt ABB aandelen terug, wat gunstig is voor de winst per aandeel. Het dividendrendement is aantrekkelijk en de recente plannen om de e-mobility-divisie (laadpalen) naar de beurs te brengen zorgen voor nog veel meer cash dat deels naar de aandeelhouder zal vloeien. Belangrijk is dat de voorraadtekorten die ABB nu ondervindt snel worden opgelost. Het management is daar zelf erg voorzichtig over en voorziet dat er tot ver in 2022 sprake zal zijn van tekorten. Desondanks verhoogde men tijdens de Capital Markets Day de verwachting voor de winst en omzet in 2022."



Equinix



Tot slot het Amerikaanse datacenterbedrijf Equinix. "De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het dataverkeer een enorme vlucht heeft genomen. Datacenters worden, mede met de uitrol van 5G, steeds belangrijker in onze gedigitaliseerde wereld. Niemand kan nog om de machinekamer van het internet heen."



"Equinix is een unieke speler omdat zij in tegenstelling tot veel concurrenten beter beveiligd, sneller en goedkoper is in de opslag van data. Nvidia is de sterkste speler ter wereld op het gebied van niet-publieke datacenters. Daar komt bij dat Equinix voor 100% hernieuwbare energie gebruikt. Dat is een grote pré in een snel richting ESG veranderende wereld. Pensioenfondsen en verzekeraars die afscheid nemen van fossiel moeten toch alternatieven in hun portefeuilles opnemen."