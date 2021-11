Aandeel BIOTALYS BRU:BTLS.BL, BE0974386188

Bill & Melinda Gates steunen Gentse schimmelbehandeling

10:39 (20/10) - Bron: De Tijd



De gewasbeschermer Biotalys trok in juli naar de beurs. ©Tim Dirven



Het Gentse agrotechbedrijf Biotalys krijgt bijna 6 miljoen dollar van de Bill & Melinda Gates Foundation om een schimmelziekte die vooral kleine Afrikaanse bonentelers treft de wereld uit te helpen.



'We zijn zeer tevreden met dit nieuws', zegt Patrice Sellès, CEO van Biotalys. Je zou voor minder. Het gebeurt niet elke dag dat je kan uitpakken met een samenwerking met een gerenommeerde instelling als de Bill & Melinda Gates Foundation.





Biotalys, dat sinds deze zomer op de Brusselse beurs noteert, krijgt verse centen om een biologisch fungicide te ontwikkelen tegen Cercospora canescens. Dat is een schimmel die de bladvlekkenziekte veroorzaakt bij ‘cowpeas’, een bonenfamilie waarvan de black eyed peas - de witte bonen met zwarte vlek - de bekendste zijn.



Die bonen zijn een van basisvoedselingrediënten in Afrika. Voor 200 miljoen mensen zijn ze een dagelijkse bron van betaalbare proteïnen. Ze worden op naar schatting 14,5 miljoen hectare gekweekt.



Hoewel er door de jaren heen betere rassen zijn ontwikkeld, is de bladvlekkenziekte nog altijd een grote zorg voor kleine boeren in Afrika. Die ene schimmel kan tot 40 procent van de oogst doen mislukken.



De Foundation investeert jaarlijks miljarden in de strijd tegen armoede. Ze sponsort de zoektocht naar tbc-medicijnen en allerhande middelen om malaria uit te roeien. Ze steunt ook organisaties die de toegang tot onderwijs en drinkbaar water in ontwikkelingslanden promoten.



Ook betere landbouwmethodes nemen een belangrijke plek in in de strijd tegen honger en armoede. Daar komt Biotalys in het spel. ‘Wij zijn niet naar hen gestapt. Zij zijn naar ons gekomen omdat ze onze technologie voor duurzame landbouw interessant vonden’, zegt Biotalys-woordvoerder Toon Musschoot. ‘Ze hebben een lange lijst met problemen waar een oplossing voor nodig is. We hebben samen bekeken wat wij voor hen konden betekenen. Dat proces heeft zes maanden geduurd. Uiteindelijk is dit onderzoeksproject er uitgekomen. Dat laat ons toe onze technologie in te zetten bij miljoenen boeren.’





Biotalys krijgt de centen gespreid over vier jaar. Na afloop van die periode zou het een stof klaar moeten hebben die werkt. Daarna is nog eens vier jaar nodig om onder meer de dosis te optimaliseren en allerhande veldtesten te doen. ‘De steun van Gates dekt dus niet alle kosten. Daarvoor is een nieuwe financiering in een tweede fase, afhankelijk van de onderzoeksresultaten', luidt het.





Suikerbieten

De subsidies moet Biotalys niet terugbetalen, maar er hangen wel voorwaarden aan vast. Biotalys verbindt zich ertoe het eindproduct tegen ‘een betaalbare prijs’ aan Afrikaanse boeren te verkopen. Dat betekent niet dat het voor Biotalys op termijn een nuloperatie is. ‘De kennis die we in dit project opbouwen, kunnen we ook elders gebruiken. Suikerbieten bijvoorbeeld worden getroffen door een gelijkaardige schimmel.’





Het nieuws stuwt het aandeel op de Brusselse omhoog. Dat is welkom voor aandeelhouders. Het bedrijf verloor 20 procent van zijn waarde sinds zijn beursgang in juli.







Biotalys, dat acht jaar bestaat, legt zich toe op de ontwikkeling van biologische gewasbescherming. ‘We bieden een duurzaam alternatief voor chemische producten om het voedselverlies tussen het veld en de vork te verkleinen', zei de CEO eerder al.





Wijn, aardbeien en lama's

Het heeft een eerste product klaar waarmee wijnboeren en aardbeitelers hun planten kunnen beschermen tegen meeldauw en de botrytisschimmel, die zich manifesteert als wit-grijze pluisjes. Biotalys verwacht goedkeuring om het volgend jaar in de VS te lanceren en twee jaar later in Europa.





Het bedrijf heeft zeven producten in de pijplijn en richt zich daarbij ook op maïs, olijven, citrusvruchten, koolzaad, granen en aardappelen.





Biotalys is de derde spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie die de weg vond naar de beurs, na Devgen en Ablynx. Net als Ablynx haalt Biotalys inspiratie bij het immuunsysteem van lama’s. De beursgang leverde 54,6 miljoen euro op, wat het opgehaalde kapitaal op 118 miljoen euro bracht.





Biotalys is niet het eerste Belgische bedrijf dat kan rekenen op een zetje van de Foundation. Het Waalse Univercells kreeg geld om een goedkoop poliovaccin te ontwikkelen. Vorig jaar pompte Bill Gates via het fonds Adjuvant Capital er nog eens 15 miljoen euro bij. Univercells is bij allerlei projecten betrokken om met een nieuwe technologie onder meer coronavaccins zeer goedkoop te kunnen produceren.







Jan De Schamphelaere

Ellen Vermorgen