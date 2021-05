Beursblik: InPost te goedkoopGecreëerd: 07:38(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het eerste kwartaal de pakketvolumes bijna weten te verdubbelen, wat voor een sterke operationele hefboom zorgde. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies donderdag, nadat de beursnieuweling woensdag met kwartaalcijfers kwam.Op basis van de kwartaalcijfers besloot de analist om zijn taxaties voor de EBITDA met 8 procent te verhogen. Dit jaar komt deze post uit op 1.741 miljoen euro, waar de analist eerder nog uitging van 1.615 miljoen euro.Kerstens herhaalde zijn koopadvies voor InPost met een koersdoel van 24,00 euro. Hij wees erop dat InPost 44 procent goedkoper is gewaardeerd dan Allegro, terwijl de groeivooruitzichten voor InPost beduidend beter zijn.InPost sloot woensdag op 14,70 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999 De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.