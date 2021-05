Ik vind de lay-out dan weer NIET slechter geworden, maar wat mij WEL echt is opgevallen, dat is dat de KK veel moeilijker te bereiken is.



Ik heb bij de openingspagina van IEX echt moeten zoeken waar je daar dan even op "Koffiekamer|" tikt, maar die vind ik daar niet.



Nou moet ik voorzichtig met conclusies zijn, want het kan zijn dat die KK wel heel gemakkelijk te bereiken is, maar ik heb NU een beetje het gevoel dat IEX de KK wat minder bereikbaar wil maken. Maar nogmaals: Ik zeg dat onder voorbehoud.



En verder valt op:





IN de KK zijn wel 5 draden over IEX geopend en dit is zo'n beetje de zesde, maar vorige week waren er de bedrijfscijfers. En geen hond die het erover had, want hier is het vooral politiek. D'r wordt dus nog steeds verlies gemaakt en de koers blijft maar rond de 2 Euro dobberen, zo'n dertig procent lager dan anderhalf jaar geleden....Verder best interessant achtergrondnieuws.



En verder valt mij op dat er wat " weglopers " bij IEX zijn. Afgelopen dagen enkele keren de concurrentie bezocht die toch ook een hele boeiende site in elkaar hebben gestoken met oud-medewerkers van IEX. Uit respect zal ik de namen van de oud-medewerkers maar niet noemen, dat moeten jullie zelf maar ontdekken.



Tja, en dan die afschuwelijke epaulettensysteem....Ze hebben bij IEX er nog steeds geen afscheid van genomen, want het is nu eenmaal hun verdiensysteen, hun inkomsten. Daar heb ik ALLE begrip voor, maar waar ik mij zo aan geërgerd heb is dat met die strepen en kroontjes correleerde aan " kwaliteit". Dat was ronduit een leugen. Wie veel post krijgt kroontjes en wie echt waardevol post maar veel minder vaak.... die wordt vergeten. NU, na ruim een half jaar , kunnen we de balans opmaken, kunnen we conclusies trekken en die is dus wel degelijk, dat die epaulettensysteem een flauwe miskleun was en is.