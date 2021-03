Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB, NL0000337319

April, het 1e kwartaal zit er weer op en we mogen ons verheugen op de digitale AVA op 14 april.

Nieuwe en voortzettende hotemetoten wachten op goedkeuring, de vergoedingen worden voorgelegd en de bonussen geprobeerd op te poetsen, waar de aandeelhouder naar dividend mag fluiten. Verder uiteraard de gebruikelijke plichtplegingen, maar waar het vooral om gaat is de vraag waar BAM op dit moment staat t.a.v de ontwikkelingen van reorganisatie en afstoten van bedrijfsonderdelen om ruim acceptabele winstgevendheid terug te krijgen.



***Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van dochteronderneming BAM Swiss AG (een dochteronderneming van BAM Deutschland AG) aan Implenia AG. Naar verwachting zal de transactie in mei worden afgerond. ***



Veel wijzer zijn we in maart nog niet geworden behalve dan dat het weer mogelijk werd om het aandeel zonder aanwijsbare reden omstreeks 16% te laten afglijden, ondanks het feit dat alle deuren succesvol zijn geplaatst in de Zeesluis IJmuiden... Kennelijk is het vertrouwen nog steeds niet in beton gegoten. Een nobele Bamtaak dus.

Of moeten we de schuld geven aan de politiek die smijt met aantallen te bouwen huizen en te verstrekken vergunningen en zichzelf de mond snoert door stikstofafspraken met Europa.

Nou, ik denk liever een klavertjevier meer dan tot je 50-ste blijven wonen bij je ouders of op straat. Emigreren kan ook nog.



Tja, dan blijven we nog hangen op de vraag waar de Dubai en Duitsland euro’s blijven en of Dublin de maandelijkse inhoudingen gaat vrijgeven. Hoeveel pech kun je hebben met het gelijk aan je kant.

Een prachtbedrijf met de pech jaar in jaar uit aan zijn achterste, plus de ongelijke strijd tegen corona en veroorzaakte vertragingen.



Dit waren o.a. Bam’s plannen voor dit jaar, waarvan inmiddels 1 onderdeel is ingelost.



Aansturen op verhogen van waarde (‘managing for value’)

De activiteiten van BAM in Duitsland en België, waar schaal, risico’s en BAM’s marktpositie meer uitdagingen bieden, zullen worden aangestuurd op het verhogen van waarde door verdere operationele verbeteringen en –eventueel –desinvestering.

BAM zal selectief zijn bij opdrachtverwerving, onder voortzetting van de optimale dienstverlening aan opdrachtgevers, bedrijfsefficiency en de aandacht voor de veiligheid en ontwikkeling van medewerkers.

Risico's verminderen.

Het strategisch plan richt zich specifiek op het verbeteren van het risico/beloningsprofiel van BAM.

Als zodanig zal BAM geen omvangrijke en risicovolle projecten in portefeuille nemen, door de omvang van projecten tegen een vaste aanneemsom en één aanbestedingsfase (‘single-stage, lump sum’) in Bouw en Vastgoed, en in Infra te beperken tot €150 miljoen.

Commitment

De nieuwe raad van bestuur van BAM vertrouwt erop dat de Groep op basis van dit strategische plan meer en duurzamere waarde kan creëren voor opdrachtgevers, medewerkers, de samenleving en investeerders. In de loop van 2021 zal duidelijke voortgang worden gerapporteerd.



In de loop van…...ja, en dan nu weer op weg naar donderdag 6 mei voor het 1e kwartaal.