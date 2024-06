BAM bouwt brug tussen Ierland en Noord-Ierland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM bouwt een brug tussen Ierland en Noord-Ierland. Dit maakte de bouwer woensdag bekend. Met dit project is 102 miljoen euro gemoeid. Het gaat om de zogeheten Narrow Water Bridge in County Louth, Ierland en moet een lengte krijgen van 195 meter. De brug verbindt straks Warren Point in het noorden van Ierland met het Ierse Omeath. info@abmfn.nl

