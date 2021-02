Roche (RO, CH0012032113) is opgericht in 1896 en is uitgegroeid tot de derde farmacie-onderneming ter wereld en 's werelds grootste bio-tech onderneming. De Zwitserse familie Hoffman bezit meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen van Roche. De grote concurrent Novartis - die ook in Bazel is gevestigd - heeft ruim 33% van de stemgerechtigde aandelen in bezit.



In 1980 startte Roche een samenwerkingsverband met het Amerikaanse biotech-concern Genentech. Een belangrijke stap, want Genentech stond aan de basis van vele succesvolle medicijnen van Roche. In 2009 besloten de Zwitsers Genentech volledig in te lijven.



Roche bestaat uit twee divisies, Pharmaceuticals (verkoop van medicijnen) en Diagnostics (verkoop van diagnostische apparatuur voor de medische sector). Pharmaceuticals is in omzet en winst gemeten de belangrijkste divisie, vooral door de vele succesvolle oncologiemedicijnen. Deze divisie is goed voor zo'n 77% van de omzet en 88% van de operationele winst.



Wat ik zelf een erg interessant gegeven over Roche vind is het volgende, namelijk: Per jaar wordt door Roche circe CHF 12 miljard aan research besteed. Dit is een astronomisch bedrag en misschien wel dé reden om Roche in je overwegingen mee te nemen. Ter vergelijking: volgens het CBS bedragen de totale uitgaven aan research in Nederland door bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten tezamen circa €14 miljard. (Bron: Boek 'Je leeftijd als goudmijn' van Martien van Winden)



Dit fraaie bedrijf mag volgens mij niet ontbreken hier op het forum, zodoende dit topic aangemaakt :-) Nieuws, visies, tips; laten we elkaar hier helpen!