Ze hebben mij gebeld en ook per mail laten weten wat ze bieden. Ik heb nog 17 jaar te gaan voordat mijn Rabo Opbouwhypotheek moet worden afgelost met mijn opgebouwde beleggingstegoed. Momenteel sta ik er uitstekend voor met een gemiddeld rendement van meer dan 10% sinds 2012 en als ik de rest van de looptijd gemiddeld maar zo'n 4,5% rendement maak dan kom ik op mijn gewenste eindkapitaal, wat naar mijn idee best haalbaar moet zijn.

Ze willen de beleggingswaarde overhevelen naar de Opbouwspaarrekening, waar ik dan genoegen zou moeten nemen met een rentevergoeding van 2,2% gelijk aan de hypotheekrente. Als ik dat doe dan kom ik in plaats van op een verwacht eindkapitaal van EUR 80.000 maar op een kapitaal (wel gegaranderd) van nog geen EUR 59.000,-. Ze willen een compensatie geven voor het feit dat ik op de Spaarrekening minder rendement zal krijgen dan op de Effectenrekening, een bedrag van zo'n EUR 3.000,-. Deze compensatie is bepaald op basis van een rendement van 2,39% en daar komen zo op omdat Rabobank verwacht dat de beleggingen de komende jaren minder rendement zullen maken dan tot nu toe het geval was en doordat er sprake is van automatische risico-afbouw. Ik zit nog in het BlackRock Mix fonds 5 (90% aandelen) en het duurt nog even voordat die risico-afbouw zou moeten gaan plaatsvinden, dus uitgaan van een verwacht rendement voor de komende 17 jaar van maar 2,39% is bijna lachwekkend. Andere opties die ze bieden is het beleggingstegoed gebruiken om een deel van de lening af te lossen en vervolgens verder te gaan met een annuiteiten/lineaire/aflossingsvrije hypotheek. waarbij als ik voor annuiteiten zou kiezen ruim 500 per maand moet gaan betalen aan maandlasten terwijl ik nu maar 300 per maand kwijt ben, inclusief inleg op de effectenrekening.

Ik ga dus niet akkoord met de geboden opties, want die kosten mij of tienduizenden euro's meer over de hele looptijd of ik blijf met een gapend gat van ruim 20.000 zitten op de einddatum. Ze kunnen mijn rug op met deze opties. Of ze bieden een veel grotere compensatie of ik blijf lekker zitten waar ik zit. Het is een overeenkomst die door beide partijen is ondertekend, dus ze kunnen niet zonder mijn toestemming besluiten om te stoppen met de effectenrekening volgens mij....