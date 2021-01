Hallo,

Dan een kleine inhoudelijke reactie. Enne dit is geheel subjectief he, dit is wat IK er van vind. Dit hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Disclaimertje :)

Maar goed,

ik ben begin 2020 begonnen met beleggen, en dit was via Binck. Ik vond het een heel fijn platform met enkele leuke functies (kom ik zo op terug). Echter, halverwege 2020 ben ik geswitcht naar de Giro en wel om 1 reden: die zijn veeeeeel goedkoper. Het platform van de Giro vind ik ook heel fijn en gebruiksvriendelijk, dat van Binck eigenlijk nog net iets fijner maar het verschil in kosten is gewoon erg groot. Dus vandaar dat ik nog steeds achter die keuze sta.



Het grote voordeel (wat ik erg prettig vond) is dat Binck een "A-Z" functie heeft (zoals in Excel) voor ALLES. Dus je kunt selecteren op grootste volume, grootste procentuele stijging per dag, grootste dalers per dag, grootste verschil in euros per dag, etc.

De Giro kan dit deels ook wel maar lang niet zo uitgebreid als bij Binck. Dit heb ik ze ook als suggestie meegegeven want ik vond dit een erg fijne optie. Waarom?

In het begin dacht ik slim te zijn en selecteerde ik de grootste dalers per dag (in procenten). En die ging ik dan kopen. Dit is een beetje kort door de bocht uitgelegd maar komt het wel op neer.

Nu bij de Giro, als je wilt zien welke fondsen er op bv. de Nasdaq hard gestegen cq gekelderd zijn, dan moet je in feite 2800 bedrijven manueel scrollen. (Instelling 100 bedrijven per pagina, dan zijn er 28 pagina's met bedrijven te bekijken. Dat schiet dus niet op).



Een ander punt, al ben ik hier niet meer zo zeker van, maar meen het me zo te herinneren:

Bij de Giro kan je wel je transacties en historie terug bekijken en als je goed zoekt en er relatief wat tijd in steekt dan vind je alles wel terug.

Maar wat ik daar mis:

Stel ik zet een aandeel op mijn favorietenlijst. Het programma houdt helaas niet bij wanneer ik dat heb gedaan en ik weet dus na een paar maanden ook niet (meer) waarom ik dat aandeel op de lijst heb gezet, wanneer en tegen welke koers destijds. Het zou fijn zijn als dat allemaal wel mogelijk is, bv ik zet een aandeel op mijn favo lijst, er komt een pop up waar ik mijn reden kan invullen, en het programma zou dan bijhouden wanneer ik het aandeel op mijn favo lijst heb gezet, en tegen welke prijs / koers.

Want nu kijk ik vaker in mijn favo lijst terug en vraag ik me al deze zaken af. Natuurlijk kan je dat ook zelf bijhouden in Excel maar ja. Ik meen me te herinneren dat dit bij Binck makkelijker ging.



Idem met de aandelen die je ge- dan wel verkocht hebt. Een "historisch overzicht per aandeel" zou ik wel fijn vinden. Nogmaals die info kun je nu wel terugvinden als je wat moeite doet, maar ik had dat toch graag wat meer gebundeld.



Laat in 2020 hebben ze een grote update gedaan die wel erg prettig is; er is nu veel meer bedrijfsinformatie beschikbaar per bedrijf, incl omzetten, prognoses, analisten visie, ratio's en recent nieuws. Dat is echt een meerwaarde.



Kortom ik was erg tevreden met Binck, zowel webversie als app, idem bij de Giro, er zijn wat verschillen hier en daar maar voor mij waren de kosten doorslaggevend.



Hoop dat je hiermee iets kunt.



Fijne avond nog allemaal