Aandeel ABIONYX PHARMA PSE:ABNX.FR, FR0012616852

Abionyx Pharma: kondigt positieve klinische resultaten aan van CER-001 bij een ultrarare nierziekte, gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine.03/02/2021- Aantoonbare werkzaamheid bij nier- en oftalmische indicatie- Bevestiging van de doorbraaktherapie-status van CER-001 bij nier- en oogaandoeningen- Systemisch werkingsmechanisme van CER-001Regelgevend nieuws:ABIONYX Pharma ( FR0012616852 - ABNX - PEA PME komt in aanmerking) , een biotechbedrijf van de nieuwe generatie dat zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve therapieën voor patiënten, kondigt vandaag positieve klinische resultaten aan van CER-001 bij een ultrarare nierziekte gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine , het hoogst geciteerde en gerangschikte tijdschrift voor interne geneeskunde.De patiënt, die op het punt stond dialyse te ondergaan vanwege de snelle achteruitgang van de nierfunctie, kon de noodzaak van dialyse vermijden tijdens zijn behandeling met CER-001. Bovendien zag de patiënt die leed aan lipide-afzettingen in het hoornvlies de visuele wazigheid verdwijnen. Deze duidelijke verbetering van de visuele functie wordt nog steeds waargenomen na 1 jaar follow-up.Ter herinnering, het Franse Agentschap voor geneesmiddelenveiligheid (Agence Nationale de Sécurité du Médicament of ANSM) heeft begin 2020 een tijdelijke autorisatie voor gebruik ("ATU nominative") voor CER-001 bij een onbehandelde, uiterst zeldzame nierziekte verleend.De patiënt met erfelijke mutaties in het lecithine-cholesterolacyltransferase (LCAT) -gen ontwikkelde glomerulopathie en cornea-lipidenafzettingen en vertoonde zeer lage circulerende niveaus van high-density lipoprotein (HDL) en apoA-I. In deze ATUn toegekend bij de familiaire LCAT-deficiëntieziekte werd de patiënt behandeld met CER-001, een apoA-I-bevattende HDL-mimeticum, om te helpen bij het voorkomen van snel progressief nierfalen.CER-001 was volkomen veilig en werd zeer goed verdragen bij doses van 10-30 mg / kg / weekCER-001 werd intraveneus toegediend in een dosis van 10 mg / kg driemaal per week gedurende 3 weken, daarna tweemaal per week gedurende 3 weken en eenmaal per week gedurende 3 weken. Daarna werd de dosis verhoogd tot 20 mg / kg / week gedurende 6 weken om de wekelijkse dosis te bereiken die de eGFR stabiliseerde.Terwijl de eGFR snel afnam van 41 naar 19 ml / min / 1,73 m 2 gedurende de 9 maanden die voorafgingen aan de start van CER-001, daalde de eGFR alleen van 19 tot 17 ml / min / 1,73 m 2 gedurende de 11 maanden na de introductie van de behandeling.Urine-eiwit-tot-creatinine-verhouding (uPCr) daalde van 7 naar 0,25 g / g op dag 10, met op dat moment niet-detecteerbare albuminurie, maar keerde daarna terug naar de oorspronkelijke waarden. Het nefrotisch syndroom verdween echter en het serumalbumine nam toe van 29 naar 37 g / l tijdens de behandelingsperiode en daarna de follow-up.De publicatie stelt dat CER-001 verdere achteruitgang van de nierfunctie voorkwam. De patiënt die op het punt stond gedialyseerd te worden vanwege de snel afnemende nierfunctie, kon de noodzaak van dialyse vermijden tijdens de behandeling met CER-001.Er werd geen andere behandeling geïntroduceerd die sterk suggereert dat de stabilisatie van de nierfunctie afhing van de toediening van CER-001.De publicatie bevestigt de doorbraak-therapiestatus van CER-001 bij nieraandoeningenDe publicatie vermeldt dat de effecten van CER-001 op nierprogressie moeten worden beoordeeld bij meer algemene proteïnurische ziekten, waaronder diabetische nefropathie of extramembraneuze glomerulonefritis (twee ziekten die worden gekenmerkt door een vermindering van de lokale LCAT-activiteit, gloemrular lipide-afzettingen en ontstekingsprocessen), of andere nefropathieën die verband houden met lipidenafzettingen.De publicatie onthult het systemische werkingsmechanisme van CER-001 en verbreedt het gebied van baanbrekende innovaties naar oftalmologieDe publicatie vermeldt positieve extra-renale klinische resultaten en het verdwijnen van visuele wazigheid secundair aan hoornvliesafzettingen. Deze duidelijke verbetering van de visuele functie wordt nog steeds waargenomen na 1 jaar follow-up.De duidelijke verbetering van het wazig zien aan het einde van de follow-up suggereert dat de ontstekingsremmende eigenschappen en / of de toename van het Reverse Cholesterol Transport (RCT) van CER-001 het zicht bij FLD-patiënten kunnen verbeteren. Deze bevinding en eerdere gegevens die de rol van apoA-I aantonen bij de ontwikkeling van troebel en wazig zicht van het hoornvlies, zullen de weg effenen voor interventionele studies die CER-001 testen bij patiënten die lipide hoornvliesafzettingen ontwikkelen door andere pathologieën zoals secundaire lipidenkeratopathie of erfelijke hoornvliesdystrofie. .Prof. Stanislas Faguer, nefroloog bij de Afdeling Nefrologie en Orgaantransplantatie Referentiecentrum voor Zeldzame Nierziekten, Ziekenhuis Rangueil, CHU Toulouse, verklaart: “ Deze positieve klinische gegevens tonen aan dat CER-001 de achteruitgang van de nierfunctie aanzienlijk heeft voorkomen. ApoA-I met HDL-mimeticum CER-001 is de eerste behandeling waarvan is bewezen dat het de progressie van nierfalen kan vertragen en visueel ongemak kan verminderen dat secundair is aan de afzetting van lipiden in het hoornvlies bij een patiënt met FLD. We kijken ernaar uit om nieuwe klinische studies van CER-001 uit te voeren om het vermogen ervan te beoordelen om de prognose van andere wees- of veelvoorkomende nieraandoeningen te verbeteren waarvoor momenteel geen effectieve behandeling beschikbaar is. "Cyrille Tupin, Managing Director van ABIONYX Pharma concludeert: “Deze positieve klinische gegevens, gepubliceerd in een van de meest geciteerde medische tijdschriften, bewijzen de werkzaamheid van ons bioproduct en onthullen de relevante herpositionering van CER-001 bij een ernstige nierindicatie waar de afgelopen 10 jaar geen doorbraak in therapeutische innovatie is geweest. Dit vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in de klinische ontwikkeling van CER-001. Ik wil professor Faguer van harte bedanken voor zijn grote bijdrage en alle teams van het Universitair Ziekenhuis van Toulouse voor hun voortdurende samenwerking. We zijn het Franse Nationale Agentschap voor Geneesmiddelenveiligheid zeer dankbaar voor het aanvaarden van het verzoek van Prof. Faguer om ATUn, evenals de patiënt die het therapeutische project dat tot deze ontdekking heeft geleid volledig heeft gesteund. Het ABIONYX-team blijft andere mogelijke medische voordelen onderzoeken die verband houden met de CER-001, een HDL-mimeticum.? ?Gegevenstabellen zijn te vinden in het artikel www.acpjournals.org/doi/10.7326/L20-1300