Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen« Terug naar discussie overzicht

Everfuel is een spin-off van NEL Asa en Hexagon Purus een spin-off van Hexagon Composites.



Daar waar NEL Asa de techniek levert, richt Everfuel zich op de commercialisatie van een waterstofketen. Hexagon Purus richt zich op groene energie terwijl Hexagon Composites zeg maar verder gaat met blauwe energie. Bij Hexagon moet je even opletten, want er zitten ook bedrijven in Zweden en Australië die de naam delen maar andere activiteiten bevatten.



"Everfuel is making green hydrogen for zero emission mobility commercially available across Europe, offering competitive all-inclusive hydrogen supply- and fueling solutions. We own and operate green hydrogen infrastructure and partner with vehicle OEMs to connect the entire hydrogen value chain and seamlessly provide hydrogen fuel to enterprise customers under long-term contracts."



"Hexagon Purus, a Hexagon Composites company, is a world leading provider of hydrogen type 4 high-pressure cylinders, battery packs and vehicle systems integration for fuel cell electric and battery electric vehicles. Hexagon Purus enables zero emission solutions for light, medium and heavy-duty vehicles, buses, ground storage, distribution, marine, rail, aerospace and backup power solutions."