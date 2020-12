Beleggen in aandelen ?Het betreft hier een optieconstructie EN HAAK NOU NIET GELIJK AF, maar lees verder.wat zijn de risico's, wat zijn de opbrengsten, dividend, koerswinsten ?Onderstaand is een voorbeeld uitgewerkt van Galapagos maar het kan in principe met elk aandeel waar opties in worden verhandeld en waar je gematigd positief over bent.- Risico's: je kunt maximaal circa 104 euro per aandeel verliezen- Opbrengsten: in principe oneindig maar een paar tientjes per jaar per aandeel of een 20% dan houdt het wel op.- Dividend: reken maar op 0,0ALTERNATIEF scenario:- je hebt de aandelen, verkoop ze aan 104,80 op dit moment of je wilt ze nu kopen, niet doen, trek je order in EN doe het volgende:- KOOP de GLPG call december 105,00 a 3,50- VERKOOP de GLPG call december 110,00 a 1,60Je totale risico en investering is 3,50 minus 1,60 dus 1,90 euro.Mocht het aandeel stijgen, en daar ga je vanuit want je hebt op dit moment de aandelen of je bent van plan ze te kopen, dan- speel je quite als de koers stijgt naar 107 in de komende 2,5 weken.- verlies je maximaal 1,90 bij een koers onder de 105 euro- verdien je, maximaal 3,10 euro bij een koers boven de 110 euro de komende 2,5 weken of maximaal 3,10 (5,00 minus 1,90) of 163% op je investering.Zo kun je door een optie-strategie je risico enorm beperken en je rendement verhogen. Je kunt dit in principe elke maand doen voor die aandelen waarvan je verwacht dat ze het goed gaan doen en een gematigde stijging verwacht.Vanaf begin oktober heb ik 17 keer deze constructie uitgevoerd waarvan er 15 met winsten tussen de circa 10% t/m 82% en 2 met fors verlies van circa 85%.Zie voor een overzicht het volgende draadje, heb m'n eerste keer dit met TomTom uitgevoerd, maar aandelen met lagere koersen zijn niet zo geschikt omdat de optiekosten relatief harder doortikken bij lagere optie-koersen.