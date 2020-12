Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL, NL0009739416

TB schetste gisteravond al de vooruitzichten voor Q4 2020:

21,6% doortrekken op nov en dec, dus 21,6% voor het gehele kwartaal.



Omzet Q4 2019 was 471 mln * 1,216 * 1,04% (prijs / mix impact) = 595 mln omzet.

Let op: niet helemaal juist want ongeveer 65% is pakketjes en 35% is logistics + spring. Echter afgelopen kwartalen bleek de berekening om de volledige Parcels omzet als "pakketjes only" te nemen, behoorlijk accuraat dus die zet ik nu door.



595 mln - 471 mln = 124 mln

Marginal EBIT was 27% dus 33,5 mln extra EBIT.



Q4 2019 EBIT was 41 mln + 33,5 = 74,5 mln.



En dan het effect vd 25 cent er nog bij van ongeveer 6 mln (na aftrek van extra kosten).



Komen we op 80,5 mln EBIT voor Parcels.

Een verdubbeling van vorig jaar. Lijkt me bijna te mooi om waar te zijn.

Moet de groei voor nov en dec wel ook op 21,6% uitkomen.



Enerzijds zijn de berichten goed met over langere periode topvolume meer gespreid, echter vergeet niet dat de basis in nov en dec 2019 ook al hoog was. Dicht tegen de maximale technische capaciteit.



Het is makkelijker om 21,6% te groeien op weinig, dan 21,6% op veel. De maximale technische capaciteit is natuurlijk een keer bereikt. Vergeet niet dat de technische maximale productie capaciteit waarschijnlijk rond de 1,6 mln misschien 1,7 pakketten zat. Er zijn niet voor niets veel externe locaties bijgehuurd. Dat zal ook niet goedkoop geweest zijn. Ook is maar de vraag of die locaties efficient zijn. Men zal niet zomaar state of the art hypermoderne sorteer installaties hebben aangeschaft en hebben neergezet.



Het zal zeker een spetterend kwartaal worden, zeker als MAILNL ook nog echt losgaat met alle extra kerstkaarten en iets van herstel van zakelijke brieven..



Dan moeten we toch rond de 100 mln EBIT gaan komen.