What Is a Special Purpose Acquisition Company (SPAC)?A special purpose acquisition company (SPAC) is a company with no commercial operations that is formed strictly to raise capital through an initial public offering (IPO) for the purpose of acquiring an existing company. Also known as "blank check companies," SPACs have been around for decades. In recent years, they've gone mainstream, attracting big-name underwriters and investors and raising a record amount of IPO money in 2019. In 2020, more than 50 SPACs have been formed in the U.S., as of the beginning of August, raising some $21.5 billion.Na VTIQ samen met NKLA is dit een hype aan het worden. Diverse bedrijven die via een andere weg dan een reguliere IPO ervoor kiezen de beurs op te gaan. Trevor Milton heeft aangegeven dat, mocht hij het ooit opnieuw moeten doen, voor de reguliere weg te kiezen.De SPAC's zijn echter hot(!)Enorm veel aquisities om je in te verdiepen, of om uit te kiezen.Verdiep je wel goed in de bedrijven uiteraard (cliché).Interessante SPAC's mijn inzien:- $FMCI (merger met Tattooed Chef) - In de port. (interessant, vanwege plant-based voeding)- $SPAQ (merger met Fisker)- $SHLL (merger met Hyllion)Andere SPAC's die mogelijk interessant zijn:- $GRAF- $LCA- $HCCH- $OPES- $FEACSucces!