Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB, NL0000337319

Alsof het nooit september wilde worden na een hete Bam-zomer, waarin alles wat maar de koers kon bepalen zorgde voor smelten tot een historisch dieptepunt.

Wat is er overgebleven van het grootste bouwbedrijf der lage landen? Waar is de trots die op de wangen gloeit als je zegt bij BAM te werken? Wie durft nog schaamteloos te zeggen in BAM te beleggen? De reacties zijn minimaal besmuikt.

En toch, het is een van de mooiste bedrijven op zijn gebied. Duizenden zaken lopen gesmeerd en een handvol desastreus af. Die paar miskleunen zijn helaas wel de reden dat dit eerste halfjaar diep in de rode cijfers werd gedoken mede door zaken uit het verleden. Of het nu schikkingen zijn, verkeerde bouwberekeningen, contractueel aanvechtbaar meerwerk, corona of onbetrouwbare Duitsers en Arabieren als opdrachtgevers, het is het management volledig aan te rekenen. De laatste weken is er afscheid genomen van 'toppertjes' en is het management ververst met nieuw talent en ook bij de 'toezichthoudende commissarissen' is er een verschuiving geweest. Maandag 1 september loopt ene Ruud als kersverse ceo kennismakende ellebogen uit te delen waarbij ik hoop dat er enkele zeer ferme bij zijn en anders maar een knietje. Slechter dan de Vries en van Wingerden kan het toch eigenlijk niet. Ik wil beide ceo' s geen trap nageven want ook zij hebben hun ziel en zaligheid in de onderneming gestopt als techneuten. Daar ging het o.a. mis. De hoop vestigen op één persoon, als ceo, is natuurlijk onzin. De hele organisatie zal zijn steentje of cementzak moeten bijdragen. BAM is het hoogst gecertificeerd in BIM, dus waar moet het dan fout gaan? Hoe moeilijk kan het zijn om minimaal 4% winst te maken? Je hebt toch de lachers op de hand als je met zo'n prognose de vergadering opent of aandeelhouders toespreekt? De eerste de beste andere onderneming zou zijn tent sluiten bij zo'n percentage, want dat is zonde van de moeite. O.K. er is toegezegd door cfo v.Houten dat het tweede halfjaar er beter uit gaat zien. Nou, daar hoef je weinig moeite voor te doen om dat verlies van het 1e te evenaren.

Om het jaar nog eens extra, sorry voor het woord, te verkloten zou een emissie voor de al jaren zittende beleggers rampzalig zijn. Zo een dreun is er al eerder geweest en leverde niets langdurig op. Helaas al jaren van, zacht uitgedrukt, teleurstelling is de long belegger ten deel gevallen. Desondanks wil ik de nieuwe CEO Ruud Joosten het voordeel van de twijfel geven en wens hem een succesvol terugbrengen van BAM naar een gezonde winstgevendheid en een onderneming waar iedereen weer trots op kan zijn, die er op welke manier dan ook deelgenoot van uit maakt.

I rest my case....