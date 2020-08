Aandeel Aegon AEX:AGN, NL0000303709

Aegon is op € 2.50 erg goedkoop geworden in mijn optiek.

Er wordt 0.06 cent uitgekeerd als interim-dividend. Dat bekend dat er op jaarbasis 0.12 Eurocent wordt uitgekeerd. Bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 4.9% zeg maar 5%.

Dat is het zelfde rendement als bijv. de RABO obligaties bij de huidige koers van € 115..!

Niet slecht dus en hoogstwaarschijnlijk maar voor 1 jaar..

Verder heeft de CEO aangegeven dat het slotdividend geschrapt is.



Maaár de nuance zit hem in de woordjes " dit jaar wordt het dividend verlaagt" Het is dus niet gezegd dat dit zo blijft.. In de VS zijn dankzij Corona 3X zoveel uitkeringen gedaan als in normale jaren" voor levensverzekeringen. Als er een Vaccin is zal in 2021 of al eerder het sterftecijfer weer naar normale waardes afdalen..



Ik ga er ook van uit dat de nieuwe CEO als dingen weer een beetje genormaliseerd zijn, dan ook nog wel aan de aandeelhouders zal denken die nu getroffen zijn en er misschien wel een éénmalig superdividend uitgooit.



PS. Niet alleen ik vind dat je Aegon moet kopen, maar ook de handelaren van beursflits..



BRON: Beursflits



Beste belegger,



Vandaag komen er verschillende bedrijven met haar cijfers, even wat headlines:



`Winst bij Rabobank keldert door corona crisis`



`ABN Amro trekt zich terug uit de wijde wereld`



`Aegon trekt streep door financiële doelen`



Aegon kwam vandaag met haar cijfers en uitlatingen en die hakken erin. Een dividendverlaging en het passeren van het slotdividend 2019 zijn niet het nieuws waar de belegger op zit te wachten. Daarnaast trekt men de outlook en alle financiële doelstellingen in en het fonds knalt omlaag en staat 15% lager op 2.54 euro.





We zien een enorme gap in de grafiek van Aegon en die mag weer gevuld worden. Net boven de 3.00 euro gaf het algoritme een verkoop signaal (zie de pijlen in de grafiek) en vandaag draait dat naar een koopsignaal. Wellicht dat we morgen nog even 2.42 euro kunnen zien, maar wij gaan gestaffeld inkopen voor het aandeel: Aegon







Bron: De Giro



Aegon: H1 2020 earnings divided by three

08:52 13/08/2020



Aegon

C

2,564 -0,45 -14,95%

(CercleFinance.com) - Aegon has reported H1 2020 earnings that have been divided by three to 202 million euros (vs. 617 million euros a year ago), with underlying pre-tax profit that is down 31% to 700 million euros.



The Dutch insurance company explains that this decline is due to unfavourable mortality and lower interest rates in the United States, while the results of its other units were resilient, supported by cost reductions.



Based on these interim results and given the uncertain economic outlook, Aegon has withdrawn its financial targets for 2019-21. The group also says that it will reduce its interim dividend to six cents per share.





