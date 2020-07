Aegon « Terug naar discussie overzicht

De komende drie maanden is het niet mogelijk voor landen om het medicijn remdesivir in te kopen. De Verenigde Staten hebben de hele voorraad van het medicijn, dat helpt bij het herstel van coronapatiënten, opgekocht bij fabrikant Gilead.Remdesivir is een van de twee medicijnen waarvan bewezen is dat ze helpen tegen het coronavirus. Met het opkopen van alle voorraden voor de komende maanden, is er niks over voor de EU en de rest van de wereld. Gilead heeft namelijk het patent op remdesivir, een mislukt medicijn tegen ebola.Sneller herstellenRemdesivir helpt coronapatiënten om sneller te herstellen van het coronavirus en was het eerste medicijn dat werd goedgekeurd voor gebruik door de Amerikaanse autoriteiten. De eerste 140.000 doses zijn wel wereldwijd verspreid, om het medicijn te testen. Het grootste gedeelte hiervan ging overigens ook niet de grens over: het Amerikaanse Gilead doneerde 120.000 doses aan de gezondheidszorg in de VS.De regering Trump heeft nu 500.000 doses gekocht, de complete productie van de fabrikant voor juli en 90 procent van wat het bedrijf kan maken in de maanden augustus en september, meldt het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid."President Trump heeft een geweldige deal gesloten om zeker te stellen dat Amerikanen als eerste dit medicijnen tegen corona kunnen gebruiken", zegt Alex Azar, de minister van Volksgezondheid.3.200 dollar per behandelingDe overheid heeft een grootverbruikersprijs bedongen, waardoor ziekenhuizen die het medicijn bestellen ongeveer 3200 dollar (2850 euro) kwijt zijn per behandeling. Daar zijn ongeveer zes doses voor nodig. Het ministerie verdeelt de medicijnen per staat en gezondheidsregio op basis van het aantal patiënten in ziekenhuizen.De VS heeft de meeste coronapatiënten en doden wereldwijd, in absolute aantallen. Ruim 2,6 miljoen Amerikanen hebben het virus (gehad), het dodental volgens de meest recente cijfers van de Johns Hopkins University is opgelopen tot 121.000. Gisteren kwam er een recordaantal van 48.000 nieuwe patiënten bij, het is voor de vierde keer in een week tijd dat dit record werd verbroken, meldt de New York Times.Als er niet snel maatregelen worden genomen, zal het aantal besmettingen verdubbelen naar 100.000 per dag, waarschuwt Anthony Fauci, de belangrijkste corona-expert van de VS. "Ik ben heel bezorgd, met een uitbraak in één deel van het land worden ook delen waar het nu goed gaat weer kwetsbaar."Wellicht was een tijdige lockdown en handhaving van afstandregels beter én goedkoper geweest.