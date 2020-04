Iedereen wil voldoende voeding, en goede voeding voor zichzelf en zijn kinderen.

In oorsprong is de mens een omnivoor; eet plantaardig en ook dierlijk voerdsel.

In het verleden was een aanvulling van dierlijk voedsel op het hoofdbestanddeel van plantaardige voedingsmiddelen noodzakelijk. Puur voor het tekort aan eiwitten, dat toen onvoldoende aanwezig was in het voedsel uit gewassen en vruchten.

Nu is die noodzaak er niet meer omdat we ruim voldoende de beschikking hebben over peulvruchten en andere eiwitrijke gewassen.

Elke dag vlees hoeft echt niet meer, en echt, vlees eten draagt fikse risico’s.

Vroeger kwam het vlees uit de natuur, het werd gewonnen door jagen of stroperij.

Vlees van dieren dat vrij leefde in de natuur onder natuurlijke omstandigheden.

Het huidige vlees dat wij eten is gefokt, gecultiveerd voor consumptie.

Onze huidige consumptiedieren zijn ontstaan uit fokprogramma’s die het enige oogmerk hadden om de hoogste opbrengst te leveren van toegediend voedsel tot geproduceerde vleesmassa.

Kweekdieren die we dan ook massaal kweken, en toedienen van alle mogelijke ziekteremmers om maar zeker te zijn van een hoge opbrengst van vleesmassa.

Pure productie van kwantiteit, omdat we de kwaliteit niet willen meten of weten.



Waarom?

Het verleden leert ons dat vlees eten een bijzonderheid was. Het behoorde aan de elite.

De edelen mochten jagen, het plebs niet.

Vlees eten werd gezien als luxe, weggelegd voor de welgestelden.





We leven nu in een andere tijd. Hebben het vlees niet nodig om gezond te leven.

Vlees is duur, en het kweken van vlees is voedingskundig echt onrendabel.

Voor een maaltijd met dagelijks vlees is vier maal zoveel plantaardig voedsel nodig dan een zelfde maaltijd met dezelfde voedingswaarde zonder vlees!



Wat ik nog niet genoemd heb is dat er nu een bijzonder verschil is tussen het vlees eten in het verleden, tot het vlees eten in het heden.



Vlees was bij de jacht eerlijk en ook schoon.

Nu is het een product van….



Ik denk dat ik de rest niet meer hoef uit te leggen.





Het coronavirus belaagt op dit moment de mensheid.

Een virus dat haar oorsprong heeft in het dierenrijk.

Velen denken dat dit virus is ontstaan omdat de mensheid met haar ontginningsdrang zeer diep en snel indringt in natuurgebieden en oerwouden. En zo in contact komt met nieuwe dieren en ecosystemen.

Een contact met nieuwe bacteriën en virussen waar wij nog geen relatie mee hebben.



Toch zien wij deze nieuwe diersoorten en/of planten als een mogelijkheidheid om onszelf te verrijken.



In het verleden was een virus van apen een bedreiging van de mensheid

Nu een virus van vleermuizen.



Ik ben blij dat ik vegetariër ben.

En wel een consument van biologisch voedsel.

Het meeste van wat ik eet komt uit eigen tuin, en van de kweek van bevriende telers