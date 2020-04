dames en heren, Wie gaat de Running Mate worden voor Joe Biden ?Mee doen aan deze poll kan tot de avond van 30 april (2020).In dit draadje www.iex.nl/Forum/Topic/1369561/1/Wie-... worden heel wat kandidaten besproken. Ook is er ingegaan op de formele eisen en de strategische eisen.Mee doen met deze poll ? Lees je in, en meld op dit poll-draadje wie jij denkt dat de running mate voor Joe Biden wordt. Sluitingsdatum : 30 april a.s.

dames en heren, Wie gaat de Running Mate worden voor Joe Biden ?Mee doen aan deze poll kan tot de avond van 30 april (2020).In dit draadje www.iex.nl/Forum/Topic/1369561/1/Wie-... worden heel wat kandidaten besproken. Ook is er ingegaan op de formele eisen en de strategische eisen.Mee doen met deze poll ? Lees je in, en meld op dit poll-draadje wie jij denkt dat de running mate voor Joe Biden wordt. Sluitingsdatum : 30 april a.s.