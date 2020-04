Duidelijk ;Rio Tinto is een Brits-Australische mijnbouwgroep en is één van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Belangrijke producten van het bedrijf zijn aluminium, diamant, goud, ijzererts en industriële mineralen. Rio Tinto heeft veel mijnen in Australië en Verenigde Staten, maar is ook actief in Europa en Zuid-Afrika. Rio Tinto heeft 32.000 werknemers in dienst. Het aandeel Rio Tinto wordt verhandeld op de London Stock Exchange en maakt deel uit van de FTSE 100-index. (ISIN: AU000000RIO1 / Symbol: CRA1)bron : www.analist.nl/aandeel/192-rio-tinto De beurskoers heeft de afgelopen 10 jaren heen en weer gedraaid tussen 2000 en 4500.Gruwelijk volatiel dus. Moeilijk om te timen, en met grote gevolgen als je verkeerd inschat.In bijlage de vernoemde beurskoers over de afgelopen 10 jaren.Dan je hoofdvraag ; kopen op de London Stock Exchange of op de Amerikaanse beurs ?Moeilijke vraag, maar ik ga proberen om het te beantwoorden met motivering.Ik denk aan de London Stock Exchange. Beide valuta, Pond Sterling en US Dollar, zullen naar mijn onbescheiden mening een duw krijgen. Het Pond na afronding van de Brexit, en de US Dollar zodra duidelijk wordt dat de opgestapelde schuldpositie van Amerika een probleem(pje) wordt.Het lijkt mij, dat het Verenigd Koninkrijk sneller kan herstellen van Brexit, dan dat de USA kan herstellen van haar schuldposities. En daarom zou ik in dit geval kiezen voor kopen op de London Stock Exchange.Ik hoop oprecht dat je meer inhoudelijke reacties krijgt, met andere invalshoeken en met meer diepgang dan dat ik je kan geven.Allright, de bijlage met de 10-jaars beurskoers dus :

ik denk dat niemand iets kan met je vraag. Je houdt het nogal vaag door de naam niet te noemen. Misschien zijn het 2 verschillende takken van het bedrijf. Misschien is er een andere reden voor de dubbele beursnotering.In alle gevallen moet je je gaan afvragen of 1 van de 2 valuta (US Dollar of Pond Sterling) de grootste kans heeft op waardeverlies. En hoe groot het waardeverlies dan kan worden.Tenzij het je niet uitmaakt omdat je buitenlandse-valutarekeningen hebt. Al zou ik me dan nog steeds afvragen hoeveel waardeverlies je voor de kiezen krijgt.Maar begin eens met iets te vertellen over het bedrijf waar je naar kijkt ..

