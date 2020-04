Lees er veel over, zeker in het begin; bv FD,FT financiele sites ,RTLZ, hier, goed beleggersboek etc. Genoeg te doen. Je boft in dit digitale tijdperk, alles digitaal, realtime etc. alle info bij de hand..veel zelfs, teveel soms, filter dus. Dan krijg je een birds eye view. En..je moet er plezier in hebben. Zit zelf bij Binck vh Alex al vanaf jaar 0. IDD, koelbloedig, zeker in het begin. S6.

Zelf ook student, en ik zit bij de Giro. Ben met wat spaarcenten ingestapt in diepte punt van aantal weken. Hou wat cash achter de hand. En als je wat kan missen stort je wat bij op je account en koop je af en toe wat plukje bij, althans zo doe ik het. Heb zelf hoofdzakelijk RDS in mijn portefeuille want ik beleg voor later, dus zal zoveel mogelijk een dividend portefeuille opbouwen de komende tijd. En bij de volgende dip (als die komt; maar vast) koop ik nog wat kwaliteit aandelen bij; AMSL, Galapagos, ASMI. Lees je goed in is mijn advies! En handel niet uit emotie, dat betrapte ik mezelf wel op in het begin. Succes!

