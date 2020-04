Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Buy and hold blijft het voor mij. Heb verder momenteel weinig anders dat houvast geeft.



Wel erg nare beelden van slachtoffers in New York die met een heftruck in een koelwagen worden geheven. Begrijp niet dat ze daar niet wat subtieler mee omgaan, dat zijn toch beelden waarvan je niet wilt dat die openbaar worden.



Blijf me echt afvragen hoe groot de ramp daar in NY gaat worden. De piek is daar nog lang niet in zicht. Kunnen de instanties het daar aan? Of rijden er daar straks legervoertuigen door de straten om overledenen thuis op te halen?



Wat een ellendige tijden zijn het. Mijn aandacht gaat nu vooral naar mijn naasten en naar de mensen die ik middels mijn werk nog van dienst kan zijn. Qua beurs is en blijft het buy and hold en heb ik het volste vertrouwen in Gala.



Iedereen veel sterkte deze tijden en vergeet niet van de kleine dingen te genieten, te genieten van wat we nog wel hebben en de zon op onze huid te voelen en de lente te zien ontspruiten, ondanks dat er om ons heen ook veel ellende is en het leven ons mogelijk voor grote en uitdagende situaties confronteert.