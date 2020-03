Turbo's « Terug naar discussie overzicht

Ondanks dat je vrij veel gegevens noemt zonder dat een ander die zelf op moet gaan zoeken of raden, laat ik het er toch bij dat je een ongeschikt, struisvogelvriendelijk kinderproduct in een commercieel sluwe verpakking wilt kopen. Waarbij je dat zogeheten complexe product niet afdoende begrijpt. Hulde voor het doorhebben dat dat het geval is. Klasse. Goed bezig. Maar een gebruikelijke aanbeveling is, bij deze, om alleen te beleggen in iets dat je begrijpt. In dit geval zou een (kennelijk zeer klein) succesje je zijn overkomen, en dat dan onder zeldzame marktomstandigheden. Begin bij het juiste begin; begin niet met kopen en gokken. Als het goed is, kom je antwoorden op vragen dan vanzelf tegen. Beleg alleen in wat je afdoende begrijpt.

Als beginneling heb ik nog veel te leren. Het leek me in de huidige omstandigheden toch een verantwoord risico om een turbo short te kopen (index nasdaq 100): zie bijlage. Echter, ondanks dat de indexkoers historisch is gezakt (-9,27%), is mijn beoogde turbo (hefboom 3.16) slechts gestegen van 18,81 euro naar 19,19 euro, wat neerkomt op 1,95%. Aan de hand van basisinfo (hefboom, koers, financieringsniveau, …) kan ik dit niet verklaren. Kan iemand mij dit verklaren of is mij doorverwijzen naar nuttige info om dit te kunnen doorgronden?