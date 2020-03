Kaspersky schreef op het ING-forum: Kan iemand in koffiekamer plaatsen: downside maximaal nog circa 15-20% vanaf het hoogtepunt. Om de een of andere reden kan ik geen topic meer openen. Maximaal nog 2 maand voor de omkeer gaat beginnen. Dat zijn mijn verwachtingen. Deel het bericht met anderen - sharing is caring, let's finish the bear season within 2 months :o) Tja, Het blijft allemaal zo moeilijk....Eerst beweren in weer een andere zoveelste draad van jou , dat je met posten stopt en dan maar weer zelf nog geen drie dagen later... in diverse draden met hetzelfde bericht komen..... Ik denk echt dat het een HYPERBOLISCHE manier van posten is.... Peter

