PostNL « Terug naar discussie overzicht

Een jaardraadje voor de liefhebbers van financiele en operationele informatie betreffende PostNL. Het doel is op een inhoudelijke manier informatie te delen. Is dit draadje niets voor je negeer het dan.



Als ik naar de Consolidated income statement (PostNL Q4/FY 2019/Pagina 6) kijk vallen me een paar zaken op. 1 - Depreciaton, amortisation and impairments stijgen van € 83mio (2018) naar € 180mio (2019). Dit is een stijging van € 97mio welke volgens mij grotendeels eenmalig is. 2 - Interest daalt van € 27mio (2018) naar € 19mio (2019). 3 - Loss from discontinued operations daalt van € 94mio (2018) naar € 68mio (2019) hetgeen volgens mij nog verder zal dalen. 4 - Earnings from continuing operations/share is € 0,15. Wat ik mij afvraag is of in de 2e helft van 2020, maar zeker in 2021 we een eenvoudiger en gezonder PostNL gaan zien. Sandd is eind 2019 aangekocht. De reorganisatiekosten en afschrijvingen vallen grotendeels in Q4-2019 en Q1-2020. De verliezen betreffende Postcon vielen voor het laatst in 2019, Postcon is volledig afgestoten. De verliezen betreffende Nexive zulen we voor het laatst in Q1-2020 zien. Nexive is voor 80% afgestoten. Ik verwacht dat we vanaf Q3 van een hele hoop ellende verlost zullen zijn. De huidige winst van € 0,15 per aandeel (punt 4) zou iets moeten kunnen stijgen als Sandd niet langer geld kost (afschrijvingen/reorganisatiekosten) maar geld gaat opbrengen. De inpassing van Sandd verloopt zeer snel. Het postvolume gaat nu al volledig via PostNL en de prijsdruk zal verminderen nu Sandd niet langer de posttarieven omlaag drukt. Gaan we vanaf Q3 eindelijk wat betere cijfers zien ?