Ik lees dat het covid-19 virus dezelfde symptomen geeft als een 'gewone'griepvirus. Tegelijkertijd bespeur ik niet veel enthousiasme bij RIVM ommensen met klachten te testen op grote schaal : als je niet in China, Z-Korea,Lombardije, Iran bent geweest zullen je symptomen al gauw door deassistente van de huisarts telefonisch gediagnosticeerd worden als een 'gewoon griepje'. Testen? nee hoor, niet nodig.Als het coronavirus zich behoorlijk uitbreidt is de kans dus aanzienlijk dat mensen met coronavirus onder de radar blijven en tot een echte uitbraak kunnen leiden.Deze week komt weer een horde wintersporters terug van vakantie en op Schiphol doen we ook niet veel aan contrôle. Deze week gaan 900 Groningse studenten op stap om te wintersporten in Italië. En we gaan massaal naar de vakantiebeurs in Utrecht om al vast weer verre reizen te kunnen plannen.Kortom, maar in beperkte mate testen (de gezondheidszorg vooral maar niet teveel belasten /de werkdruk is sowieso al hoog toch?) en de sussende tv-optredens van de directeur-RIVM, een grijze 'gezag'uitstralende eminentie met baard, moet er voor zorgen dat het volk rustig blijft en veel coronagevallen als een 'gewone' griep thuis mag uitzieken?

Het was de week waarin het nieuwe coronavirus uit China om zich heen greep in Europa en voor het eerst opdook in Nederland. In Duitsland, Italië, maar ook in Iran en de VS lijkt er geen redden meer aan. Maar welke realiteit wacht ons als het nieuwe virus doorbreekt?Virus ‘oogst’ vooral verzwaktenDaarin schuilt iets wat je goed nieuws zou kunnen noemen. Het virus is zo genadig om kinderen, jongeren en veruit de meeste nog werkzame volwassenen te sparen. Echt gevaarlijk wordt het pas achterin de zestig of voorbij de zeventig, en bij patiënten die al lijden aan diabetes, hartaandoening of kanker. De ziekte die we inmiddels covid-19 moeten noemen, ‘oogst’ vooral de al verzwakten. En al doet ze dat wreed en zonder genade, dat is een geluk bij een ongeluk.

Toch knap, dat zo'n virus bij een dertiger onderscheid kan maken tussen welke dertiger werk heeft en welke werkzoekende is. Volgens mij had de dertiger Li Wenliang werk, en viel ruimschoots binnen de bandbreedte van de "rendabelen".Vooral, maar niet uitsluitend. Sociaaleconomisch is de realiteit echter dat mensen liever niet 7% (of wat dan ook) van de mensheid willen opofferen, inclusief oogartsen, zodat de economische impact veel groter is dan 2 zieken of een besparing op ouderdomsvoorzieningen en ziektekosten. Koersreacties kunnen wel overdreven zijn, ook aan de bovenkant. Wat ruikt naar mondkapjes, dat stijgt bovenmatig, en kan zelfs uitgerekend in zo'n jaar verlies leiden wanneer het bedrijf een explosieve stijging van de vraag misschien helemaal niet aan kan.

