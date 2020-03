Novacyt « Terug naar discussie overzicht

Google Translate:Maandag 24 februari 2020 om 13:10 uurIntrasense is een van de waarden die omhoog gaat dankzij het coronavirus(BFM Bourse) - Intrasense, Euromedis Groupe, Novacyt, de paar beursgenoteerde groepen die betrokken zijn bij het coronavirus vliegen naar een Parijse markt die zich stort naarmate de epidemie zich uitbreidt naar Italië, Iran en zelfs Zuid-Korea.In een Parijse markt die duidelijk op maandag losschroeft (-3,8% voor het CAC om 12:45 uur, goed op weg om zijn grootste dagelijkse val sinds 2016 te tekenen), doen een paar zeldzame waarden het beter dan zweven. In feite, als de markt zich zorgen maakt over de omvang van de gezondheidscrisis, met veel gevallen ontdekt in Zuid-Korea, Iran of Italië, vliegen de smallcaps van de biotechnologie die op het virus werken weg.Lees ookWe kunnen met name Intrasense (+ 72% tot 59 eurocent per aandeel), Euromedis Groupe (+ 36,9% tot 8,9 euro) en Novacyt (+ 36,9% tot 1,76 euro) vermelden die de drie beste uitvoeringen aan de hele kust van Parijs kort voor 13.00 uurDe eerste, Intrasense, is een medtech in Montpellier die gespecialiseerd is in softwareoplossingen voor medische beeldvorming. De groep heeft met name Myrian ontwikkeld, een universele beeldverwerkingsoplossing die kan worden geïntegreerd in alle gezondheidsinformatiesystemen die elk type afbeelding (MRI, scanner, enz.) Kunnen lezen en zo diagnose, besluitvorming en therapeutische monitoring. Tot op heden is deze oplossing in ongeveer 40 stappen in meer dan 1.000 zorginstellingen gebruikt en vooral in Wuhan, de thuisbasis van de Covid-19-epidemie, voor de diagnose en monitoring van de infectie. 3D-reconstructie maakt het mogelijk om de evolutie van pulmonale betrokkenheid nauwkeurig te visualiseren.Novacyt is een Frans-Britse biotech gericht op klinische diagnose, die in vitro en moleculaire diagnostische tests produceert. De groep steeg vooral na de aankondiging vorige week van de lancering door de moleculaire diagnostische divisie Primerdesign van een moleculaire test met de "CE-markering" (Europees conformiteitslabel), voor de klinische detectie van Covid-19 . De beheerders zijn van mening dat deze test de eerste test is die is goedgekeurd door de CE-markering voor de 2019-stam van het nieuwe coronavirus. Het volgt de snelle lancering van het bedrijf van zijn onderzoekscoronavirus (RUO) test voor eenmalig gebruik op 31 januari. Dankzij de CE-markering kan de door biotech ontwikkelde Covid-19-test direct door laboratoria en ziekenhuizen worden gebruikt om patiënten te testen zonder dat ze door clinici moeten worden gevalideerd.Ten slotte is Euromedis Groupe een van de leiders in zijn markt voor medische producten voor eenmalig gebruik. Het laboratorium in Oise verkoopt met name beschermende maskers - "met neusstaaf en elastische koppelingen, geschikt voor virussen van het H1NI- en SARS-type", geeft de groep op zijn site aan. De groep - waarvan de vlotter beperkt is tot 7,32% van het overnamebod door Nina Sas - produceert ook medische handschoenen, kompressen, zakdoeken en andere doekjes, producten voor eenmalig gebruik waarvan de vraag enorm stijgt en terwijl de epidemie zich verspreidt ...Tot slot, de specialist in hygiëneproducten voor gemeenschappen - en fabrikant van hydroalcoholische gel voor het grote publiek - neemt Orapi ook 20% om 13:10 uur.