De Telegraaf:



Thriller repte over Wuhan-400 dat voor wereldwijde paniek zou zorgen



’Coronavirus’ al in 1981(2008) voorspeld



Door MARCEL VINK/TELEGRAAF

25 feb. 2020 in BINNENLAND



AMSTERDAM - Heeft thrillerschrijver Dean Koontz de uitbraak van het huidige coronavirus bijna veertig jaar geleden al voorspeld? In zijn boek ’Eyes of Darkness’ schrijft de Amerikaan over een virus met de naam Wuhan-400 dat voor wereldwijde paniek zou zorgen.



In de thriller Eyes of darkness uit 1981 ’voorspelde’ schrijver Dean Koontz al corona-achtige taferelen en wereldwijde paniek in 2020.



Profetische boodschap

Velen zien een onheilspellende profetische boodschap in de roman, die door de Amerikaanse senator Tom Cotton werd gedeeld op Twitter, en daarna snel werd verspreid op sociale media.



Kippenvel

„Ik kreeg kippenvel toen ik het las”, meldt een lezer. Een ander ziet, net als veel anderen, een complot. „Dit was geen boek, maar een vroege waarschuwing. Het is geen toeval. Het coronavirus is een wapen. Na het verspreiden van de ziekte gaan mensen veel geld verdienen met het genezen ervan!”



Het boek is in Nederland momenteel in de Engelstalige versie ook via internet te bestellen. Als Ebook kost het nog geen twee euro, voor een luisterboek moet bijna twintig euro worden neergeteld.



Mysterie

De fictieschrijver – die in zijn thrillers vaak elementen van horror, science fiction en mysterie verwerkt – heeft een beschrijving gegeven van een virus dat voor velen griezelig veel overeenkomsten vertoont met ’Covid-19’.



„Een Chinese wetenschapper genaamd Li Chen vluchtte naar Amerika, met een floppy disk met informatie over China’s belangrijkste en gevaarlijkste nieuwe biologische wapen”, valt te lezen in het 312 pagina’s tellende boek. „Ze noemen het ’Wuhan-400’ omdat het is ontwikkeld in laboratoria buiten de stad Wuhan.”



De zoon van de hoofdrolspeler wordt vastgehouden in een militaire eenheid nadat hij is besmet met het bewuste micro-organisme dat door mensen is gemaakt.



Wuhan Instituut van Virologie

Meerdere mensen die ervan overtuigd zijn dat het geen fictief verhaal is dat Koontz heeft opgetekend begin jaren tachtig, menen dat met het onderzoekscentrum het Wuhan Instituut van Virologie wordt bedoeld. Er bestaat inderdaad een lab van dit instituut, dat de hoogste classificatie van laboratoria heeft die de dodelijkste virussen bestudeert. Het bevindt zich zo’n dertig kilometer van de plek waar ’Covid-19’ voor het eerst uitbrak.



Wuhan-400 wordt het perfecte wapen genoemd dat, zo schrijft Koontz eveneens, wereldwijd zal uitbreken en voor paniek zal zorgen. Overigens werd het virus in de oorspronkelijke versie van het boek Gorki-400 genoemd. Toen had het nog betrekking op de Sovjet-Unie. Pas in 2008 werd de naam aangepast naar Wuhan-400 en werden meerdere passages in de roman aangepast.



Andere incubatietijd

Er zijn meer verschillen. In het boek is het wapen met recht dodelijk: een sterftepercentage van 100, terwijl dat bij het huidige coronavirus op hooguit, daar verschillen de meningen over, 2 procent ligt, maar waarschijnlijk lager is. Ook de incubatietijd is heel anders. Tenslotte heeft het fictieve wapen alleen vat op mensen, terwijl Covid-19 – zo zijn wetenschappers het eens – van dier op mens is overgedragen.

Wat schrijf je nu voor onzin?In 1981 schreef American author Dean Koontz een thriller verhaal waarin Rusland , de vijand van Amerika, een nieuw biologisch wapen ontwikkeld had, om het Westen aan te vallen.Hij bedacht dat de Russen het Gorki-400 virus uitgevonden hadden.It is worth noting that in the first edition of “The Eyes of Darkness” in 1981, the fictional virus was not named after the Chinese city, but after a Russian locality named “Gorki” (Gorki-400). In the original version of the novel, the virus was developed outside of “Gorki” and it was meant to be the “Soviet’s most important, dangerous new biological weapon in the decade”. This is confirmed by a Google Books’ search of the word “Wuhan” in the 1981 edition (here). In this edition “Wuhan-400” brings no results.In 1989, het einde van de koude oorlog, was het niet meer interssant om Rusland als de vijand aan te duiden in een thriller.Dus China werd de vijand en het boek kreeg aanpassingen.According to the South China Morning Post, the name of the virus was changed on the re-release of the book in 1989, toward the end of the Cold War. Their article here includes photographs of the previous edition that references “Gorki-400”). In this edition, Koontz also published his novel under his real name instead of using his pseudonym “Leigh Nichols”.In 2003 was er de SARS uitbraak, een corona virus, en toen heeft de Chinese overheid het laboratorium in Wuhan aangesteld als onderzoek centrum naar het corona virus.Dus kwam de thriller schrijver met een verandering in zijn verhaal over het Wuhan-400 virus.In zijn verhaal heeft het Wuhan virus een incubatie tijd van 4 uurOok beschrijft de schrijver dat er een 'kill rate' is van 100%.Ook beschrijft hij het virus als een gif dat het hersen weefsel weg eet, waardoor de patient geen controle meer heeft over zijn lichaam.Koontz also describes “Wuhan-400” as a disease with a “kill-rate” of a 100%. “Once infected, no one lives more than twenty-four hours. Most die in twelve”, he writes. COVID-19’s death rate is far from this, according to the WHO, the case-fatality rate is between 2% and 4% in Wuhan and 0.7% outside Wuhan (here).The symptoms described by Koontz are different to COVID-19. In his novel, “Wuhan-400” causes the secretion of a “toxin that literally eats away brain tissue” causing loss of control of bodily function. “The victim simply ceases to have a pulse, functioning organs, or any urge to breathe”, writes Koontz. Meanwhile COVID-19 infections have a wide range of symptoms, including fever, coughing, shortness of breath and breathing difficulties. Mild cases can cause cold-like symptoms, while severe cases can cause pneumonia, severe acute respiratory illness, kidney failure and death.Het verhaal is een mooie thriller, maar heeft totaal niets te maken met het huidige corona virus.