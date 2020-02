Het verhaal van Feike Sijbesma bij Buitenhof was toch iets genuanceerder dan jij hier stelt.DSM heeft 23 locaties in China (zowel nutrition als materialen) en 5.000 medewerkers.De fabrieken met circa 4.000 medewerkers draaien nog, maar circa 1.000 kantoormedewerkers zitten thuis. En reizen zo min mogelijk (naar klanten, leveranciers etc.).Verder gaf Sijbesma aan nog geen zicht te hebben op of er in de supply chain bottlenecks gaan komen. Transport, toeleveranciers of afnemers. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat DSM’s Materials divisie geen last krijgt van alle fabriekssluitingen bij afnemersTot slot heeft DSM ook veel last van de varkenspest in China. De interviewer had het in dit verband over de 7 plagen.

Wat in dit verband ook belangrijk is of de besmetting sneller gaat bij griep of corona,Bij een snelle besmetting krijg je dan bv een hogere mortaliteit. Deze besmettelijkheid is nog niet bekend.Zoals het er nu uitziet zijn de incidentele gevallen vh coronavirus in het Westen onder controle. Dat is heel hoopgevend en misschien een indicatie dat de kans op besmetting lager is dan griep ? Een pandemie lijkt me niet aannemelijk. Dus wat is dan dodelijker de griep of het coronavirus na verspreiding ?Het virus is niet echt vergelijkbaar met de griep omdat het een longziekte is. Ik vermoed dat de longfunctie zo verachteruit gaat dat er geen zuurstof meer in het bloed komt.China schijnt in het begin fouten gemaakt te hebben, wat ze hebben bekend.

Wat is gevaarlijker, het griep- of coronavirus ? In 2018 waren er globaal ruim 600.000 doden agv de griep. Het kreeg geen aandacht vd media. Bedrijven hebben daar ook last van gehad. Maar is de last nu een extreem probleem ?

Tesla sluit zijn Chinese fabriek vanwege het coronavirus. De productie van de Model 3 loopt daardoor enige vertraging op. Het aantal geplande leveringen van de Model 3 die in China wordt gemaakt, is teruggeschroefd. Dit vanwege - je raadt het al - de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft een directielid van de fabrikant woensdag gezegd. Er is niet bekend gemaakt hoeveel vertraging Tesla oploopt. De productie van de fabriek in Sjanghai ligt momenteel helemaal stil. Volgens het directielid van Tesla wordt de productie over vijf dagen op 10 februari weer opgestart. Door de sluiting van de fabriek heeft deze maar korte tijd Model 3's kunnen produceren. Pas sinds begin dit jaar rollen daar namelijk nieuwe auto's van de productieband. Het is Tesla's eerste fabriek buiten de Verenigde Staten. Het bedrijf van Elon Musk wil in 2020 alle onderdelen van het productieproces in China kunnen uitvoeren. Tesla is niet de enige fabrikant die door het virus is getroffen. Gisteren werd bekend dat Hyundai zijn Zuid-Koreaanse fabrieken platlegt doordat Chinese onderdelen voor de productie van nieuwe auto's niet geleverd kunnen worden.

