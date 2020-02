KLM schort vluchten naar China langer op

nee om een wereldwijde pandemie te voorkomen



en niemand kijk meer naar het coronavirus



Het laatste nieuws rond coronavirus 2019-nCoV

28.018 besmettingen wereldwijd (van wie bijna 10.000 in laatste drie dagen)

563 doden (van wie ongeveer 175 in laatste drie dagen)

Twee doden buiten China, in Filipijnen en Hongkong