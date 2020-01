Turbo's « Terug naar discussie overzicht

0. Zie, per aanbieder, alle voorwaarden van deze complexe, struisvogelvriendelijke kinderproducten.1. Zie, per aanbieder, alle voorwaarden van deze complexe, struisvogelvriendelijke kinderproducten.2. Je geeft geen enkel voorbeeld van iets dat jij ziet. Weet de uitgever de restwaarde en is het product gestopt, dan kun je je er misschien iets bij voorstellen dat de uitgever of een handelaar bereid is om gokkers eerder van hun suboptimale positie af te helpen.3. Beide stappen vallen onder dezelfde totale afhandeling. De uitgever zal uiteraard zo snel mogelijk op jouw kosten hun risico op loss willen stoppen, tijd = risico, om later de definitieve eindafwikkeling te verzorgen met de distributie van een eventuele restwaarde. Het eerstgenoemde heeft meer haast dan het meer tijd vragende laatstgenoemde, zodat er binnen dezelfde afhandeling meerdere stappen zijn.

Hoe werkt de afhandeling van turbo's na het aanraken van het stop-loss niveau?1. Het valt me op dat na het aanraken van het stop-loss niveau, de turbo vaak enige tijd doorloopt. Hoe vind de afhandeling plaats?2. In sommige gevallen zijn ze nog wel te kopen maar niet te verkopen, soms zie ik het tegenovergesteld gebeuren. Wellicht dat dit afhankelijk is van de uitgever of market-maker?3. Vindt de afhandeling plaats op het moment van aanraken van het stop-loss niveau (krijg je de prijs voor je turbo's van dat moment) of vindt de afhandeling plaats op het moment dat ze daadwerkelijk uit je portefeuille verdwijnen (dus krijgt de prijs van de turbo t-tijd in de toekomst)?

Hoe werkt de afhandeling van turbo's na het aanraken van het stop-loss niveau? 1. Het valt me op dat na het aanraken van het stop-loss niveau, de turbo vaak enige tijd doorloopt. Hoe vind de afhandeling plaats? 2. In sommige gevallen zijn ze nog wel te kopen maar niet te verkopen, soms zie ik het tegenovergesteld gebeuren. Wellicht dat dit afhankelijk is van de uitgever of market-maker? 3. Vindt de afhandeling plaats op het moment van aanraken van het stop-loss niveau (krijg je de prijs voor je turbo's van dat moment) of vindt de afhandeling plaats op het moment dat ze daadwerkelijk uit je portefeuille verdwijnen (dus krijgt de prijs van de turbo t-tijd in de toekomst)? Alvast bedankt.

Hoe werkt de afhandeling van turbo's na het aanraken van het stop-loss niveau? 1. Het valt me op dat na het aanraken van het stop-loss niveau, de turbo vaak enige tijd doorloopt. Hoe vind de afhandeling plaats? 2. In sommige gevallen zijn ze nog wel te kopen maar niet te verkopen, soms zie ik het tegenovergesteld gebeuren. Wellicht dat dit afhankelijk is van de uitgever of market-maker? 3. Vindt de afhandeling plaats op het moment van aanraken van het stop-loss niveau (krijg je de prijs voor je turbo's van dat moment) of vindt de afhandeling plaats op het moment dat ze daadwerkelijk uit je portefeuille verdwijnen (dus krijgt de prijs van de turbo t-tijd in de toekomst)? Alvast bedankt.