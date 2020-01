Nou, dat zegt zeker iets.



Dat was toch dat computer spelletje 'warfare' waarbij iemand die door 5G getroffen werd gelijk naar het ziekenhuis moest.



Weer een mooi trollendraadje



Degene die dit draadje opende is lid sinds 31 december 2019.



Op 9 januari heeft hij/zij het draadje geopend :

Over geld gesproken

en stelde in de eerste post :

Het is bij de banken gewoon ordinaire oplichterij. Maar ja, aan de top van de banken barst het van de psychopaten, dus het kan allemaal.



Op 10 januari heeft hij/zij het draadje geopend :

Zijn we al op de maan geweest

en stelde in de openingspost :

als je eenmaal gaat spitten blijft er weinig over van het verhaal.



Daar blijft het bij en verder geen uitleg ver wat er gevonden is na het spitten.



Op 10 januari opende hij/zij het draadje

wat is er mis met wis en natuurkunde

In de openingspost :

wel, er is veel mis, en ik gebruik natuurkunde hier in de ruimste zin des woord.



De relativiteitstheorie is kul, zwarte gaten bestaan niet, de Biggie Bangie heeft uietaard nooit platsgevonden, quantumfysica slaat echt nergens op en heb je niets aan en ga zo maar door.

Voor veel geld word je enorme onzin verkocht.

Wel jammer, dat wel.



31 december lid van het forum en binnen 3 weken 4 draadjes met quatsch stellingen.



Heeft dit lid enig contact met St Petersburg om de discussie op de KoffieKamer namens de trollen fabriek te ontregelen ?



Met name op het klimaat draadje is dit Forum lid ook bezig, de ene na de andere onzin stelling te poneren.



Henk, de Moderator,



kijk hier eens naar.



Dit loopt de spuigaten uit.