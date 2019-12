Beste Paul, Nico, Martin, Niels, Redactie IEX fundamentele analyses aandelen,



We naderen jaareinde 2019. Een goed moment voor een evaluatie van jullie dienst. Wat vind ik goed aan jullie fundamentele analyses van aandelen en wat kon ik niet waarderen in 2019. Kortom: de grootste tops en grootste flops, te beginnen met de laatste.



De grootste flops



Kiadis Pharma NV

Kiadis krijgt al twee jaar een koopadvies dat begin dit jaar herhaald wordt op een koers van circa in de 8. Vervolgens ligt EMA etc. dwars, waarop Paul recent zijn bedenkingen krijgt over een aantal zaken (red flags) en zichzelf een veer in de billen steekt als de koers daadwerkelijk implodeert naar de 1,5 – 2,5. Zo van: “ik zei het nog wel.”



De meerdere koopaanbevelingen/adviezen van Kiadis die aan Pauls kritische stukje vooraf gingen van jullie kant – waaronder die van Paul - waren afzichtelijk dom. Ten eerste heeft geen enkele vorm van commerciële medische kankerbestrijding de markt gehaald binnen 10 jaar – waarom Kiadis dan wel? Ten tweede was Kiadis een one-trick-pony! Er waren veel betere koopadviezen te geven binnen Biotech van bedrijven met meer ijzers in het vuur en nadere vordering richting markt. Bijvoorbeeld ArgenX?



X-Fab Silicon Foundries SE

X-Fab is voor het grootste deel afhankelijk van de auto-industrie en heeft een nagenoeg volledige fabrieksbezetting nodig om rendabel te kunnen zijn. Hoe kan je nou zo’n monomaan en kwetsbaar aandeel kiezen uit een zee van veel kansrijkere en minder risico-dragende aandelen binnen de halfgeleiderssector? Ik kan er zo tien noemen.



Hoewel het aandeel in de verre toekomst de weg nog omhoog kan vinden blijft de groei in de auto-industrie ook komend jaar nog beperkt. Dat betekent het derde opeenvolgende jaar dat X-Fab niet rendeert. Je kunt als IEX-redactie gelijk hebben met de bewering dat je lange termijn adviezen uitbrengt en dat beleggen ook pas op de lange termijn rendeert. Evenwel bestaat er zoiets als DOOD GELD. Met andere woorden: je moet ook altijd kijken naar wat je op een andere manier had kunnen verdienen met je inzet, en dat moet je aftrekken van de winst die je later maakt. In een stijgende halfgeleiders-beurs is een keuze voor een aandeel als X-FAB onaanvaardbaar geweest.



Diepzeeolie/Transocean

Het geliefde zinnetje van Paul Weteling in zijn besprekingen van aandelen is: “het aandeel is zwaar teruggevallen maar is het beste gepositioneerd in vergelijking tot de concurrentie om moeilijke tijden te kunnen uitzingen, en om dan weer boven te komen drijven.” Voorbeelden te over: diepzeeolie/TransOcean, X-Fab, etc. Gaan we dat straks terug vinden in zijn toekomstige besprekingen van Albemarle - litiumplay?



Voor de koopaanbeveling van TransOcean noemde hij als reden dat er tekenen waren van herstel…!? In plaats van degelijk marktonderzoek ging hij af op ‘tekenen van herstel’! Er zijn genoeg olie-sites te consulteren die duidelijk maken dat er wereldwijd genoeg olie is voor jaren te komen. Olietekort of surplus is voorlopig nog een gevolg van geopolitiek spel en niet een kwestie van meer vraag dan aanbod. De TransOcean koopaanbeveling is prematuur en buitengewoon gemakzuchtig geweest.



BAM.

Dit aandeel heeft de laatste twee jaar meerdere koopaanbeveling gekregen van Nico in de drie, zelfs in de vier nog. Erg vreemd aangezien het algemeen bekend is dat onvoorziene kosten begroten in de bouwwereld nagenoeg onmogelijk is. Dat maakt een bouwbedrijf zeer kwetsbaar en elk bouwaandeel zeer riskant. De onvoorziene kosten van de zeesluis te IJmuiden waren geen tekenen van een uitzondering maar een symptoom van een structureel probleem in de bouwwereld. Dat maakt bouwaandelen alleen geschikt voor bodemvissers. Daar is van alles op aan te merken. Bijvoorbeeld dat bodemvissen moeilijk is. Pas recent hebben jullie BAM op ‘houden’ gezet terwijl het als lage 2 misschien wel koopwaardig is.



De grootste tops.

Dat waren de fundamentele analyses van Niels van 8 duurzame groeiers als Aedifica, Fraport, Texas Instruments, Danone etc. En verder de uitgebreide fundamentele analyse van een hele sector, zoals over de zalmkwekerij (Mowi), en commerciële vastgoedsector (Unibail, Eurocom. Prop.), zodat je een goed beeld krijgt van wat er per sector in de diepte speelt. Dat is genieten en daar heb je wat aan. Vervolgens kan je je eigen stock pikken (picken) en de koopaanbeveling naast je neer leggen.



Bezinning op verdienmodel IEX

Jullie leggen in de loop van het jaar maar wat lijntjes uit met je aanbevelingen ten einde een grote divers groep te bedienen. Daarbij kiezen jullie in de regel voor aandelen die veel bekendheid genieten zoals de Nederlandse en Belgische aandelen en die paar (grote) bedrijven uit Amerika, Duitsland en Frankrijk.



Jullie verdienmodel bestaat bij de gratie van klikjes en advertentie-inkomsten. Jullie site is wat dat betreft geavanceerder geworden: het aantal cookies, trackers, tracers en data-analyses op de achtergrond is groter geworden. Het lijkt er steeds meer op dat jullie gaan voor kwantiteit en data-analyse. Het uitbrengen van slechte en half-goede adviezen nemen jullie daarbij voor lief. Bezoekers van IEX zijn namelijk evengoed geneigd IEX te bezoeken als ze dat doen bij goed lopende aandelen. Het zal jullie een worst wezen aangezien jullie zowel verdienen bij een opgaande als een neergaande beurs. Door voor kleine bedragen mee te spelen wek je indruk ook risico te dragen en op gelijke voet te staan met je klanten/bezoekers. De waarheid is anders.

Het is niet gek dat je allereerst je eigen belang dient maar kom daar eerlijk voor uit en blijf geconcentreerd op kwaliteit en gebruik gezond verstand!



Stockpicking lijkt moeilijker en moeilijker te worden. Jullie kunnen het niet maar jullie hoeven het ook niet te kunnen. Ik heb me dit jaar gelukkig volledig van jullie gedistantieerd. Gelukkig 2020!