Daytraders « Terug naar discussie overzicht

Ik ben zelf begonnen met traden in 2018 en heb de warriorpro cursus gevolgd van warrior trading. In het laatste jaar maakte ik gemiddeld 1500$ weken winst. Ik ben live sinds Juni en moet zeggen dat de emoties een grotere rol spelen als ik gedacht had. Overleven is de boodschap. Winst maken is voor later hoewel ik wel tegen volgende zomer een verdubbeling van mijn account in het achterhoofd heb zitten.

Ik ben zelf begonnen met traden in 2018 en heb de warriorpro cursus gevolgd van warrior trading. In het laatste jaar maakte ik gemiddeld 1500$ weken winst. Ik ben live sinds Juni en moet zeggen dat de emoties een grotere rol spelen als ik gedacht had. Overleven is de boodschap. Winst maken is voor later hoewel ik wel tegen volgende zomer een verdubbeling van mijn account in het achterhoofd heb zitten.