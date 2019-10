De Nederlandse Staat, zeg maar de Overheid.. heeft 56% van het aandelenvermogen in handen van ABN-AMRO sinds 2008. Zij zijn dus meerderheidsaandeelhouders en trekken dus feitelijk aan de touwtjes bij ABN-AMRO. Op alle aandeelhoudersvergaderingen kunnen zij bepalen wat er gedaan moet worden en weegt haar stem het zwaarste bij stemmingen. Ook kan zij agendapunten op de agenda bij (B)AVA's laten zetten met haar belang. Hier kan geen discussie over zijn, dit is is een vast gegeven bij het Nederlandse Recht op dit gebied.



De Nederlandse Staat heeft dus ABN-AMRO genationaliseerd in 2008(Lees: afgepakt zonder compensatie van de aandeelhouders van Fortis) in 2008 en sindsdien wat van haar 'bezit' terug geëmitteerd op de beurs. Wordt gewoon veel geld door Vadertje Staat mee verdient.. Inderdaad; Lang leve de VOC-mentaliteit!, hij is er nog steeds, dat VOC-gevoel, bij het geboefte dat ons land pretendeert te leiden..



Wat gebeurt er vervolgens?(met of zonder voorbedachte rade, we zullen het nooit weten..) Het OM(Openbaar Ministerie, óók Overheid ) stelt vervolgens ABN-AMRO aansprakelijk voor eventueel witwassen, en te weinig controle houden op haar klanten.. OM komt met een PB aangaande een onderzoek te weinig controle en eventueel witwassen uit dat de koers gewoon € 2.13 omgerekend gewoon even 13% lager neerzet in één dag! Dit verlies wil ik ook vergoed hebben, als blijkt dat het OM(De overheid dus) onrechtmatig heeft gehandeld. PS. Hoe kon dit nou gebeuren? De overheid was toch al 11 jaar de baas sinds 2008 bij ABN-AMRO, heeft zij gewoon lopen slapen? Of opzettelijk een situatie laten ontstaan waar een verwijt van te weinig toezicht bij ABN plausibel kon worden gemaakt?



Consequentie kan zijn dat er een miljoenenboete wordt uitgedeeld door- en aan de Staat. Die zal betaald moeten worden door de aandeelhouders en de klanten van ABN-AMRO, als de boete uit het dividend moet komen.. En door de klanten van ABN-AMRO, want die kunnen wel eens te maken krijgen hierdoor met toegenomen vaste kosten.. En dan uiteindelijk ook door het personeel van de Bank, want reken er maar op dat er een hoop zullen vertrekken dan. Erfgo een hoop ontslagen bij ABN-AMRO.. Laat staan de vertrouwensschade dien de bank oploopt met het risico van een bankrun als ultieme risico. Slim gedaan hoor, OM!



Ik vind het schandalig, en tegen een maffiapraktijk aan zitten datn een overheid zichzelf verantwoordelijk stelt en zichzelf vervolgens een miljoenenboete oplegt. Slaat nergens op..! Dit is sowieso al een geval van belangenverstrengeling(slager keurt eigen vlees) en vervolgens zetten ze er alleen maar ons de aandeelhouders mee klem.. De boete zal vestzak-broekzak zijn voor de overheid...



Wopke Hoekstra, Minister van Financiën betaald die boete van het verminderend dividendaandeel van haar 56% belang in ABN gewoon aan het OM. Vervolgens via de staatskas komt die er gewoon zo weer bij ABN-AMRO terecht, mocht het nodig zijn in de vorm van Staatssteun.. En de andere 44% van de boete van de aandeelhouders mogen de gewoon afdokken in vorm van geen tot minder dividend met bijbehorende koersval ABN-Amro.. Dus de enigen die hier niets aan hebben kunnen doen, worden zou voor dit debacle verantwoordelijk gemaakt en mogen de financiële lasten hiervoor gaan dragen.. Lekker eerlijk hoor!



Ik vind dit niet kunnen, ik ben juridisch wel zéér benieuwd of het geintje dat de NL-overheid nu met ABN flikt, wel door de beugel kan..