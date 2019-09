Edelmetalen « Terug naar discussie overzicht

Gogold Resources (GGD.TO, C$0,7) is een bedrijf dat actief is in Mexico, met zowel een producerende mijn als een exploratie project. Geleid door een management team dat al 27jaar actief is in Mexico en inmiddels 4 projecten succesvol ontwikkeld heeft. Deze werden uiteindelijk verkocht met een stevige premie. Voorbeelden: Gammon Gold, Mexgold, Nayarit, Santa Gertrudis.Management bezit 30% van de aandelen, CEO kocht sinds jaarbegin nog 500.000 stuks bij. C$9M in liquide middelen en sinds verkoop Santa Gertrudis aan Agnico Eagle, schuldenvrij.ParralJonge producerende heap-leach mijn, vlakbij de Mexicaanse stad Chihuahua. Deze mijn is begonnen aan z’n vijfde jaar en rijgt momenteel de records aaneen: Voor het tweede opeenvolgende kwartaal recordproductie en goed op weg om dit jaar 1,8 miljoen zilver equivalente ounces te produceren. Hun AISC is dalende en behaalde in het tweede kwartaal US$13,61/oz. In datzelfde kwartaal was hun gemiddelde verkoopprijs US$14,55. Dat betekent een marge van 6,9% in het tweede kwartaal. Indien we voor het derde kwartaal een conservatieve gemiddelde prijs nemen van US$17/oz en een onveranderde AISC, stijgt deze naar 24,9%. Met andere woorden, een stijging in de marge van 261% Q/Q.In juni van dit jaar besliste GoGold om een SART-installatie op hun Parral mijn te laten bouwen. Een SART-installatie zorgt enerzijds voor lagere kosten bij het heap leaching proces en anderzijds voor een verkoopbaar koper concentraat. Deze installatie zal tijdens het eerste kwartaal van 2020 een volledig kwartaal operationeel zijn. Dit moet zorgen voor een merkbare verlaging van de AISC en extra omzet door de verkoop van het koper concentraat.Deze mijn zal ervoor zorgen dat hun exploratie-programma intern gefinancierd kan worden. Aandeelhouders zijn met andere woorden beschermd tegen verwatering door kapitaalrondes. De productie zal de komende kwartalen nog verder stijgen tot 550-600.000 zilver equivalente ounces. In het tweede kwartaal produceerden ze er 440.000 en dit was al een recordkwartaal.“The cashflow we produce form Parral will fund our operations, G&A, and our exploration at Los Ricos and this is why we say we are a self-funding junior and do not need to raise money for the foreseeable future.”De Parral mijn heeft een resterende levensduur van 8 jaar en de verhouding zilver/goud is in dollarwaarde ongeveer 55% zilver, 45% goud. Dus hoewel de naam anders doet vermoeden, is GoGold Resources voornamelijk een zilvermijn.Los RicosHet Los Ricos project is mijn hoofdreden om GoGold in portefeuille te hebben. Het project zag reeds productie tussen 1908-1929. Een deel van het project werd toen tot 500m diepte over verschillende ondergrondse niveau’s gemijnd. Daar werden gemiddelde waardes van 800g/t zilver en 4g/t goud behaald. GoGold Resources bezit dit project nog maar sinds maart van dit jaar. Bij enkele kennissen van mij die het wereldje wel kennen, deed GoGold (meer bepaald Parral) een belletje rinkelen. Het merendeel had echter nog niet gehoord van Los Ricos.Het project heeft ook 65 historische boorresultaten uit deze periode, dewelke GoGold probeert te bevestigen met een eigen boorprogramma. Tot dusver lijkt dat aardig te lukken. Beste hit: 21m met 7,66g/t goud en -hou je vast- 1.270g/t zilver. Het programma heeft zich intussen uitgebreid tot 33 boorresultaten. Ik heb ze allemaal overlopen. Geen enkele misser en allemaal dikke mineralisatie die gemiddeld boven de 10m liggen met uitschieters van +25m en high grade zowel goud als zilver.Ik besliste om m'n persoonlijke positie uit te breiden nadat hun eerste step-out boringen naar het zuiden toe, gelijkaardige mineralisatie aantroffen. De Cerro Colorado zone zag 7 boorresultaten, geen enkele misser en goeie mineralisatie, alles dichtbij het oppervlak (max 38m). Belangrijkste: 1500m van de main zone. Zie nieuwsbericht:Hier tussenin ligt de Las Lamas zone, die al enkele trenching resultaten zag. 6 resultaten. Slechtste resultaat: 3,5m met 1,63g/t AuEq, beste resultaat: 1m met 42,6g/t AuEq. Hier mogen we ook boorgaten in verwachten.CEO Langille voorziet dat het Los Ricos project een open pit zal worden met meerdere miljoenen ounces goud met hoge grade. Volgens hem zal dit groter worden dan de Ocampo mijn die hij vroeger hielp bouwen en uiteindelijk een waarde kreeg van US$750M. Dergelijke quotes geloof ik alleen maar wanneer dit ook gevolgd wordt door extra insider aankopen. Dit is hier het geval.Conclusie:- Management met bewezen track record en veel eigen centen in het bedrijf- Een producerende mijn met oplopende productie en marges- Geen nood aan financiering en dus geen verwatering- Grote spelers moeten in de open markt kopen, bevestigd door management- Met Los Ricos wellicht een werelddeposit aan het ontwikkelen- Veel katalysatoren dichtbij:1. exploratieresultaten2. naamsbekendheid Los Ricos project op Beaver Creek en Denver Gold Forum deze maand3. Stijgende winstcijfers Parral