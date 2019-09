Nou, ik vind het allemaal nogal onzeker. Er is niets concreet vastgelegd en als ik de planne zo lees, krijg ik weer dat typische gevoel bij die nivellerende democratie: Wie " mag" de daardoor onstane minderinkomsten ophoesten? Dat staat namelijk niet in het artikel…. Er is ongetwijfeld een veel een veel grotere groep die ervan gaat profiteren, dus electoraal en democratisch heerlijk om te verkopen. maar de ontstane minderinkomsten…. Die krijgen we door tarieven te gaan verhogen. Het is altijd hetzelfde liedje. Maar , d'r is nog niks echt vastgelegd.

Nou, ik vind het allemaal nogal onzeker. Er is niets concreet vastgelegd en als ik de planne zo lees, krijg ik weer dat typische gevoel bij die nivellerende democratie: Wie " mag" de daardoor onstane minderinkomsten ophoesten? Dat staat namelijk niet in het artikel…. Er is ongetwijfeld een veel een veel grotere groep die ervan gaat profiteren, dus electoraal en democratisch heerlijk om te verkopen. maar de ontstane minderinkomsten…. Die krijgen we door tarieven te gaan verhogen. Het is altijd hetzelfde liedje. Maar , d'r is nog niks echt vastgelegd.