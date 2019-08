Nederlandse bestaande koopwoningen handhaven niveau prijsstijging in juli



(ABM FN-Dow Jones) De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland zijn in juli op jaarbasis met 7,0 procent gestegen. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster woensdag.



Daarmee is de prijsstijging ten opzichte van juni van dit jaar vrijwel gelijk gebleven. Toen werd een stijging van 6,9 procent genoteerd.



Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In juli 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in juli ruim 39 procent hoger.



Verder maakte het Kadaster maandag bekend dat het in juli 21 039 verkochte woningen registreerde. Dat is 7,5 procent meer dan een jaar eerder.



In de eerste zeven maanden van 2019 zijn 120.976 woningen verkocht. Dat is bijna 3 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.



