Bedankt voor je tip, maar ik denk dat je mij verkeerd begrepen hebt.Met earnings aristocrat of revenue aristocrat bedoel ik ondernemingen waarvan de Winst per aandeel OF de Omzet van de onderneming de laatste 10 jaar gegroeid is.Als je kijkt naar Qiagen via deze link:Dan zie je dat noch de winst per aandeel, noch de omzet per aandeel een stijgende lijn is. Ik heb het dus niet over de koersevolutie maar eerder de fundamentele cijfers.Een aandeel met stijgende omzet over de laatste jaren is bijvoorbeeld Amazon, zoals je kan zien via www.finanzen.nl/aandelen/amazon/balan... Mocht je andere aandelen kennen, hoor ik het graag!

Hallo allen, We kennen allemaal wel de Dividend Aristocraten die populair zijn. Maar nu had ik het idee dat het concept (dat volgens mij nog niet bestaat) van Earnings Aristocrats of Revenue Aristocrats een betere manier is om veilige en kwalitatieve ondernemingen te vinden. Volgens mij zijn er 2 grote problemen met Dividend aristocraten: 1. Het stijgende dividend wordt steeds belast en dus verlies je een deel van het rendement. 2. Ondernemingen kunnen hun dividend wel jaar na jaar blijven verhogen om te titel Aristocraat te blijven behouden, maar dat is niet duurzaam als de omzet of eps niet mee stijgt. De Pay-out ratio stijgt dan gewoon. Daarom dat ik eens wilde onderzoeken (kan misschien een onderzoek zijn voor mijn Thesis) of ondernemingen die al meer dan 10 jaar stijgende omzet of EPS hebben de dividend aristocraten kunnen outperformen op lange termijn. Dit mogen dus ook ondernemingen zijn die absoluut geen dividend uitkeren. Mijn oproep is of jullie ondernemingen kennen die voldoen aan deze criteria aangezien ik toch wel moeite heb om hiervoor geschikte ondernemingen te vinden. Alvast bedankt!

