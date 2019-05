Nu dat de rente voor de Nederlandse staat historisch laag is( nu 0,5%) , is Nederland staatsschuld aan het aflossen.Doordat Nederlandse staatsschuld 60% bnp is kun je aanzienlijk deel in aantal jaar aflossen.Het is daarom dus erg handig om vooral te bezuinigen wanneer de rente op de staatsschuld hoog is, Nederland doet nu het omgekeerde. Bij een rente die ver onder het inflatie niveau ligt kun je makkelijk gratis geld pakken door te lenen.Hoekstra geeft in interviews aan een appeltje voor de dorst te willen hebben. Maar wil hij dat spreekwoordelijke appeltje dan gaan gebruiken wanneer het slecht gaat en de rente op staatsleningen hoog is ? Wat vinden jullie ervan heren en enkele dames?

