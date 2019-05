Beter Bed « Terug naar discussie overzicht

Uden, 4 april 2019Beter Bed Holding: introductie circulaire boxspring ElementBeter Bed Holding heeft op de Capital Markets Day op 26 oktober 2018 de nieuwe strategie gepresenteerd, die richting heeft gekregen op basis van vijf waargenomen consumententrends. Deze trends zijn van elementair belang voor de langetermijnvisie van de onderneming. Een van deze trends is sustainability ofwel duurzaamheid.Als marktleider in de diverse markten is het voor Beter Bed Holding van groot belang om verantwoordelijkheid en een voortrekkersrol te nemen op het gebied van duurzaamheid. Beter Bed heeft de primeur om als eerste in de markt een volledig circulair ontworpen boxspring te introduceren: Element.De boxspring Element is in nauwe samenwerking met de leverancier volledig modulair ontwikkeld. De boxspring is eenvoudig helemaal uit elkaar te halen en alle materialen zijn recyclebaar. Ook zijn alle onderdelen afzonderlijk te vervangen. Het betreft stuk voor stuk zogenaamde mono-materialen in plaats van gemengde grondstoffen, waardoor ze volledig herbruikbaar zijn.Om de circulariteit van deze boxspring Element versus regulier geproduceerde boxsprings aan te tonen, heeft Beter Bed TNO – de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek – in de arm genomen. Met hun unieke IMPACT-methode (Integrated Method of sustainable Product Assessment for Circular Transition) wordt gemeten wat de effecten zijn op aspecten als hulpbronnen, mens & milieu en economie. Het resultaat is de circulariteitsscore ofwel de “groenscore” van het product. De resultaten van de onderzoeken door TNO geven behalve een waardering van Element ook inzichten in de verdere ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van duurzame producten in het assortiment.De consument heeft de mogelijkheid om Element bij Beter Bed te leasen en slaapt dan al vanaf € 1,43 per nacht op de Element-boxspring. Na afloop van de leasetermijn heeft de klant de mogelijkheid wederom een nieuwe Element-boxspring te leasen. Bij retourname wordt in samenwerking met de leveranciers gezorgd voor een verantwoorde verwerking en hergebruik.Element is de eerste collectie onder de noemer Groen slapen binnen Beter Bed. Groen slapen staat voor goed slapen op producten waar bij de ontwikkeling nadrukkelijk rekening is gehouden met duurzaamheidsaspecten. Element is de boxspringcollectie onder dit label en is vanaf Pasen verkrijgbaar in 16 Beter Bed-filialen in Nederland.Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten de beste kwaliteit slaap aanbiedt tegen zeer betaalbare prijzen. Dit doet de onderneming via haar internationale merken Matratzen Concord, Beter Bed, Beddenreus, Sängjätten en eigen groothandel DBC International. De slaapadviseurs van de internationale retailmerken verstrekken het beste advies aan klanten via zowel fysieke winkels als digitale platformen. In 2018 behaalde de onderneming met in totaal 1.009 winkels een omzet van € 396,3 miljoen met een significant stijgend online omzetaandeel.Voor meer informatieJohn Kruijssen CEO +31 (0)413 338819 +31 (0)6 13211011 john.kruijssen@beterbed.nl Hugo van den Ochtend CFO +31 (0)413 338819 +31 (0)6 25746309 hugo.vandenochtend@beterbed.nl