*Carbon War Room wordt sinds 2008 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 8,6 miljoen euro.



Carbon War Room brengt invloedrijke mensen, bedrijven en instanties bij elkaar om op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.



*De Clinton Foundation wordt sinds 2005 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 27,7 miljoen euro van de loterij.



*De European Climate Foundation wil een CO2-vrije, duurzame energievoorziening realiseren vóór het jaar 2050. De organisatie doet dat door financiële steun aan initiatieven die leiden tot effectief nationaal en Europees beleid. Daarbij richt zij zich specifiek op de Europese politiek en het Europese bedrijfsleven.



De European Climate Foundation wordt sinds 2010 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft de European Climate Foundation van de loterij 6,2 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.



*Greenpeace is een onafhankelijke, internationale milieuorganisatie die zich inzet voor schone energie, prachtige bossen, levende oceanen, schone productieprocessen en duurzame landbouw.

De Postcode Loterij steunt Greenpeace al sinds 1996. Sinds de start van de samenwerking heeft Greenpeace van de loterij 66,3 miljoen euro ontvangen om haar activiteiten te versterken.



*Hivos is een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Met slimme projecten op de juiste plaatsen verzet Hivos zich tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving. Alleen tegenwicht bieden is niet genoeg.

Hivos wordt al sinds 2007 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Hivos van de loterij 31,4 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.



*Milieudefensie zet zich in voor een duurzaam Nederland waar we de stijgende kosten van de omschakeling eerlijk delen en groene alternatieven bereikbaar zijn voor iedereen.

Milieudefensie wordt sinds 1996 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft de organisatie voor haar activiteiten 34,5 miljoen euro ontvangen van de loterij.



*Onrecht en armoede zijn onacceptabel én onnodig. Oxfam Novib wil een positieve toekomst voor zoveel mogelijk mensen. Daarom werken we elke dag in 93 landen aan voedselzekerheid, veiligheid, rechtvaardigheid en perspectief. Wij verslaan armoede.

De Postcode Loterij steunt Oxfam Novib al sinds 1990. Tot nu toe ontving Oxfam Novib 390,7 miljoen euro dankzij de deelnemers van de loterij. Een geweldige bijdrage waarmee we in 93 landen armoede verslaan.



*De Postcode Lotteries Green Challenge is een internationale competitie. Deze wedstrijd beloont het meest innovatieve en duurzame idee dat leidt tot reductie van CO2-uitstoot. De winnaar van deze competitie krijgt 500.000 euro om zijn product binnen twee jaar op de markt te brengen.



Postcode Lotteries Green Challenge wordt sinds 2007 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 14 miljoen euro van de loterij.



*The Climate Group is een internationale organisatie die samenwerkt met bedrijven en overheden met als doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen naar 0%.

The Climate Group wordt sinds 2008 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 11,4 miljoen euro voor haar activiteiten.



*The Elders is door Nelson Mandela in 2007 opgericht en bestaat uit oud-staatshoofden en andere prominente personen, zoals Jimmy Carter en Mary Robinson. De groep heeft als doel wereldproblemen onder de aandacht te brengen en te helpen bij het oplossen van conflicten.

The Elders wordt sinds 2010 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 4 miljoen euro.



*UNHCR werd in 1951 opgericht met als doel oplossingen te vinden voor de problematiek van de vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen wereldwijd. De organisatie is voornamelijk bekend door haar grote humanitaire operaties ten tijde van oorlog.



UNHCR wordt sinds 2002 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie voor haar activiteiten 35,1 miljoen euro van de loterij.



*Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doet Urgenda aan de hand van het Rapport 2030, met een concreet actieplan en projecten.



Door het schaarser worden van grondstoffen en het veel te snel veranderende klimaatsysteem, heeft Urgenda voor de komende jaren een aantal speerpunten geformuleerd: duurzame bouw, duurzame mobiliteit en duurzame energie.



Urgenda wordt sinds 2013 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking heeft de organisatie in totaal 6,2 miljoen euro ontvangen.



*VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Als onafhankelijke organisatie zet VluchtelingenWerk zich in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij moesten huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie.



VluchtelingenWerk Nederland wordt sinds 1990 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft VluchtenlingenWerk Nederland van de loterij 285,1 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.