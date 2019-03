ThromboGenics « Terug naar discussie overzicht

Oxurion mikt op minstens één klinisch succes in 2019



Danny Reweghs 20/12/18 om 14:00 - Bijgewerkt om 14:13



De tweede jaarhelft belooft spannend te worden. Dan krijgen we resultaten uit de vier klinische studies die Oxurion uitvoert.



Oxurion is de nieuwe naam voor ThromboGenics. Het Leuvense biotechbedrijf slaagde er in 2013 in na Tigenix als tweede Belgische bedrijf een biotechgeneesmiddel op de markt te brengen. Maar na de tegengevallen commercialisatie van Jetrea werd het roer in 2015 volledig omgegooid. Sindsdien focust het bedrijf op de ontwikkeling van een nieuwe pijplijn kandidaat-geneesmiddelen voor aan diabetes gerelateerde oogziekten. Op dit moment lopen vier klinische studies met drie moleculen. De drie moleculen mikken elk via een ander werkingsmechanisme op een best in class-geneesmiddel. In 2019 krijgen we voor de vier studies voorlopige resultaten. Daarnaast is er Oncurious, een samenwerking met het Vlaams Instituut voor Biotech (VIB), waarin Oxurion een belang van 85 procent aanhoudt. Ook daar krijgen we in 2019 tussentijdse resultaten van de lopende klinische studie met TB-403 en nieuws uit de preklinische pijplijn in kankerimmunologie. Oxurion kreeg in 2017 de volledige rechten voor Jetrea terug van Novartis. Dankzij de ontvangen betaling (63,7 miljoen euro) is er voldoende cash om de klinische pijplijn tegen 2020 voorbij enkele hordes te brengen.



Terugblik op 2018

Oxurion boekte in 2018 vooruitgang in de ontwikkeling van de klinische pijplijn. Vooreerst waren er de goede fase I/IIa-resultaten met THR-317, een molecule die inwerkt op de Placental Growth Factor (PLGF) ter behandeling van patiënten met een diabetisch macula-oedeem (DME). Eind april startte een fase II-combinatiestudie met THR-317 en het anti-VEGF-middel Lucentis (Novartis). THR-149 is het tweede kandidaat-geneesmiddel ter behandeling van DME. De molecule is een plasmakallikreïneremmer, waarmee in mei een fase I-doseringsstudie startte. Het gaat om een beloftevolle alternatieve behandeling. In september startte een fase I-doseringsstudie met THR-687, een beloftevolle integrineremmer die kan worden ingezet bij patiënten met diabetische retinopathie (DR). Oxurion zette in september de ambitie kracht bij ook onderzoek te doen naar andere oogziekten aan de achterkant van het oog. Het startte een fase II-studie met THR-317 op bij patiënten met maculaire telangiectasia type 1. Het gaat om een zeldzame aandoening die tot blindheid kan leiden. Tot slot werd in november een samenwerking aangekondigd met het Australische Beta Therapeutics voor de ontwikkeling van heaparanaseremmers ter behandeling van droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD).



Verwachtingen voor 2019

Vooral de tweede jaarhelft belooft spannend te worden. Dan krijgen we al dan niet voorlopige resultaten uit de vier klinische studies die Oxurion uitvoert met THR-317 en de fase I-doseringsstudies met THR-419 en THR-687. Daarnaast verwachten we ook nieuws van Oncurious. Enerzijds komt er wellicht in de eerste jaarhelft een update over de fase I/II-doseringsstudie met TB-403 bij jonge kinderen met hersenkanker. Anderzijds komt er mogelijk een eerste preklinische proof-of-concept uit de groep van vijf preklinische moleculen van de volgende generatie in kankerimmunologie.



Waarom favoriet?

Het aandeel van Oxurion is na een sterke eerste jaarhelft in 2018 fors teruggevallen. De ondernemingswaarde is daardoor opnieuw verschrompeld tot nauwelijks 50 tot 60 miljoen euro. Dat is vergelijkbaar met eind 2017. In het licht van de uitgebreide nieuwsstroom in 2019 mikken we op minstens één klinisch succes. Dat moet voldoende zijn voor een substantieel hogere beurswaarde. Bovendien kan in 2019 duidelijk worden of er in Oncurious verborgen waarde schuilt. Advies: koopwaardig Risico: hoog.