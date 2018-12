ik zit bij alex maar heb jaren niet meer belegd. ik wil weer gaan beleggen......... welke aandelen broker zal ik nemen? ik heb ongeveer 30K om te beleggen en zal tiental tot dertig transacties per jaar doen......aandelen, opties meer niet eigenlijk. ik heb geprobeerd lynx te openen maar ik werd van al die vragen...over hoeveel ik verdien enzo. wat gaat het hun aan. toen zag ik telefoonnummer wou ik bellen maar niemand was er.... wat zal ik doen? wat is het beste. traders only is dat een goede? ik zag die staan. maar ik weet het niet. of zal ik gewoon bij alex blijven wat overgenomen word door binck?

