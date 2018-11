Toen IEX Premium startte heb ik, tegen mij gewoonten in, eens vijf serieuze adviezen opgevolgd. Een ervan werd een paar weken laten weer teruggedraaid ("wij adviseren u de speculatieve positie te sluiten"). Het toevoegen dat het oorspronkelijke advies speculatief was, werd pas toegevoegd na terugkomen op het advies. Het oorspronkelijke advies gaf niet aan speculatief te zijn. Geeft niet, ieder probeert zich in te dekken, ook Ingberg (Hecla ging het over geloof ik).

Waarom dit epistel. Wel, een van de vijf fondsen was IBM. Dat zat er wat slapjes in, maar zou opmars maken (ja, ook door Ingberg). Niet meteen, maar wel middellange termijn. Op roadshow om Premium te promoten (IEX-dag) nog eens herhaald. Tja, inmiddels toch aardig door ijs gezakt.

En daarmee het laatste fonds wat ik nam op basis van de goeroes van Premium beëindigd.

Zijstap: jaren geleden meldde een columnist bij IEX iets over een duits bedrijf voor kernenergie. Zou goed gaat want die linkse hobby met duurzame energie zou toch niks worden. Lijkt me leuk om een rubriek te starten met goeroes confronteren met hun uitspraken.

Natuurlijk dekken alle goeroes zich terecht in dat niemand de toekomst kan voorspellen. Zij zijn niet verantwoordelijk voor veranderende markten.

En toch...als ook hun visie maar een glazen bol is, waarin verschillen zij dan met technische analyse software, met ruwe fundamentele data zonder toekomstverwachting. Wat is hun meerwaarde, hun bestaansrecht ? anders dan een community waar men informatie uitwisselt.



Ik zou wel eens willen weten of onderzocht is wat ieders rendement is met en rendement zonder opvolgen van IEX_adviezen ? En dat niet waar iex-goeroe positief adviseert op een positie die je toch al wou (ondersteunend dus), maar een positie louter en alleen op basis van de wijsheid van de IEX-adviseur.

Die toegevoegde waarde van IEX op mijn portefeuille is negatief.

Daar waar zij positief waren blijkt dat een open deur danwel ondersteunend te zijn. Daar waar zij positief waren maar andere signalen niet, blijken zij het inderdaad mis te hebben. Wat voegen zij toe ?

Ik hou het nog even bij (Premium al lang niet meer), maar daarna: het was al die jaren boeiend leesvoer, maar op weg naar ander platform.